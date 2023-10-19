По словам Тимощук, карты показывают цифру 10. Что она значит - читайте в материале.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что есть два сценария окончания войны в Украине. Позитивный прогноз - завершение боевых действий в 2026 году. Однако, согласно пессимистическому прогнозу, они могут длиться еще около 10 лет.

"Возможно это будет и раньше, но с точки зрения прогностики, я этого пока не вижу. Пока могу сказать, что есть ряд стран, заинтересованных в этой войне. Карты показывают цифру 10. То есть она может закончиться или через 10 месяцев, или через 10 лет", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

Она добавила, что окончание войны в Украине подразумевает глобальный передел мира.

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"С 2035 по 2037 года мы можем проходить трансформационный период. И не стоит забывать о том, что поствоенное время будет тяжелее, чем военное", - добавила эксперт.

Когда закончится война - прогноз Марии Тихой

По словам Тихой, ей выпадают карты, свидетельствующие о том, что война может закончиться в 2024 году. Однако Таро не показали карту "Суд", поэтому есть риск, что она может быть заморожена на неопределенный срок.

"Я переживаю, чтобы не было паузы, длительного затишья", - говорит ведьма.

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