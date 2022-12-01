По словам Дмитрия Урануса, декабрь 2022 будет очень сложным.

Астролог Дмитрий Уранус в новом прогнозе относительно войны в Украине рассказал, что в декабре 2022 Россия может устроить несколько массированных атак.

По словам эксперта, 1 декабря с 9 утра до 17 вечера Россия может закидать ракетами Украину, в результате чего будет много жертв. На это повлияет Луна, Марс и Меркурий, которые образуют на небе мутабельный тауквадрат. К тому же в этот период Луна будет в соединении с Нептуном.

"Кроме военной угрозы это может дать опасность для людей, повышенную аварийность на дороге, конфликтность, стрессы, невнимательность, ошибки, дезориентацию. Марс в Близнецах сейчас в оппозиции с Меркурием, что в целом повышает вероятность ДТП на дорогах. Толкает к опрометчивым и неосторожным действиям", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

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Не менее сложным для украинцев днем будет 5 декабря, когда произойдет покрытие Луной Урана в Тельце. В этот период Россия может "добить" нашу энергосистему, а также газодобычу и газораспределение.

"Около этой даты неблагоприятное влияние для Украины максимально. Последнее покрытие Луной Урана в Тельце во время лунного затмения 8 ноября, как ожидалось и прогнозировалось мной, все таки привело к тяжелейшим последствиям для энергосистемы и экономики Украины. Потому покрытие 5 декабря как бы продолжает этот страшный тренд. Противник будет пытаться добить нашу энергосистему, связь, и возможно газодобычу и газораспределение. Я никого не хочу пугать, но возможно ситуация с энергетикой станет только хуже. Весь период с 1 по 8 декабря - очень и очень опасен", - добавил астролог.

Когда война в Украине сойдет на нет - прогноз Урануса

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что уже в марте 2023 года уменьшится количество ракетных ударов по Украине. Начиная с этого периода, активные боевые действия начнут сходить на нет.

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