Эксперт предсказала опасность для Украины.

Астролог Лилия Викулова составила прогноз на 5 августа 2022 года и определила, что в этот день в зонах боевых действий будет особенно тяжело.

"Как раз сейчас, днём, Луна входит во II лунную четверть, и конфликтует с Солнцем (народ недоволен правителем, подчиненный - начальником, жена - мужем, а ребенок - родителем). Наш принцип: недовольство - тот рычаг, который может изменить ситуацию. А значит, именно сегодня все шансы хорошо поработать", - написала Викулова в своем Telegram-канале.

Эксперт добавила, что Луна в Скорпионе в положении осады, поэтому будут напряжения до завтрашнего утра, 6 августа. Будьте аккуратны с колюще-режушими предметами, на дорогах и прочими железками. У некоторых могут обостряться психологические проблемы.

"В зонах боевых действий будет особенно тяжело, жарко и гибельно. На только что прошедшем соединении Марса с Ураном вспыхнули по миру новые горячие точки: Азербайджан-Армения, Китай-Тайвань, Сербия-Косово... Список, похоже, будет только расти", - добавила Викулова.

Напомним, ранее таролог предвидела скорую оккупацию некоторых городов Украины.

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