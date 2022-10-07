По прогнозу астроэксперта, в октябре ожидается разрушение врагом жизненно важных объектов в Украине.

Известная астролог Рубина Цыбульская дала прогноз по войне в Украине в октябре 2022 года. По ее словам, врага ждет "котел смерти".

Об этом астроэксперт рассказала на своем YouTube-канале.

Цыбульская отметила, что Россия пытается выдвигать ультиматумы, угрожая силой. Но вскоре все изменится, ведь "мы стоим на пороге новой истории страны".

"Октябрь является мистическим, потому что в этот период нам помогают силы рода - родители, прародители... Не только живые, но и мертвые стоят на поле боя, они будут прогонять врага прочь с нашей земли... Октябрь - это начало третьего этапа войны из семи", - говорит астроэксперт.

Она добавила, что, судя по раскладу таро, в октябре Украина получит очень мощное оружие. Также, отметила она, некоторые союзники РФ перейдут на сторону нашей страны, ведь для них откроются "явные вещи".

"В октябре будут решены вопросы Запорожской АЭС... К концу месяца будет явный результат", - прогнозирует астролог.

Военная обстановка в октябре 2022: прогноз астролога

"Обстановка будет огненной, жесткой, кровавой. ВСУ будут продвигаться вглубь оккупированных территорий", - говорит Цыбульская.

По ее прогнозу, в октябре ожидается разрушение врагом жизненно важных объектов в Украине. Враг хочет оключить нашу страну от света и тепла. Кроме того, судя по раскладу таро, Путин может применить против украинских территорий новое опасное оружие.

В середине месяца, отмечает астроэксперт, украинцы услышат радостную весть. Ожидается возвращение из плена части наших сограждан. Кроме того, ВСУ деоккупируют некоторые населенные пункты. Но враг все равно будет давить с помощью оружия.

Ранее таролог Людмила Хомутовская сделала расклад и ответила, когда весь мир будет праздновать день смерти Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: