По словам эксперта, ноябрь и декабрь будут сложными для Украины.

Астролог Алексей Кириченко рассказал, что Украину ждут сложные времена и пока о полной победе говорить рано. На своем YouTube-канале он уточнил, что в период с конца ноября по декабря российская армия может активно наступать.

Он отметил, что в это время начнется большое сражение, а повлияет на это Марс, который отойдет к аспекту Сатурна.

"В конце ноября, я считаю, начнется большее сражение. Марс отойдет к аспекту Сатурна. Это означает концентрация войск, которая начнется до 28 ноября. С 26 ноября по 10 декабря могут начаться наиболее сильные битвы в этом периоде войны", - сказал Кириченко.

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Он добавил, что бои будут динамичными. Также стоит опасаться наступления "второй армии мира" на нескольких направлениях.

"Битва будет ясна и сразу будет понятно, к чему она приведет", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог Наталья Власенко сделала прогноз для Украины на 2023 год и выяснила, что нам ожидать уже в следующем году. По ее словам, есть тенденции к завершению войны, однако пока все неоднозначно.

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