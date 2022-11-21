Есть тенденции к завершению войны, однако пока все неоднозначно.

Астролог Наталья Власенко сделала прогноз для Украины на 2023 год и выяснила, что нам ожидать уже в следующем году. Своими выводами она поделилась в интервью УНИАН.

По ее словам, в 2023 году Украина будет проживать интересное время. Будут наблюдаться тенденции возвращения каких-то приграничных территорий, вероятно, границы с морем. С конца января по июнь включается переломный момент, который по событиям отзывается с ноябрем 2013 года, когда начался Евромайдан. А также со следующими событиями: нападение на Донбасс и Крым в 2014. Тогдашний президент не подписал соглашение с ЕС, ссылаясь на то, что необходимо продолжать переговоры в формате "Украина-ЕС-Россия". Это подталкивает к мысли, что мы все-таки можем увидеть переговоры в формате Украина-США-РФ-ЕС.

"Тенденции апреля-июня 2023 года будут говорить о крупных приобретениях земель или потери контроля над ними. С июня по ноябрь 2023 года ожидаются проблемы с экономикой (курс гривны на минимуме, реструктуризация долгов), но при этом есть тенденция к открытию границ для выезда и въезда мужчин", - рассказала астролог.

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Она добавила, что к власти в этот момент придут новые интересные люди, возможно со скандальной репутацией или наоборот увольнения чиновников со скандалом и арестом. С ноября до марта 2024 года мы можем увидеть закрытие/подрыв Керченского моста или полное прекращение любых контактов с РФ или другими ближайшими государствами. Но так же укрепление других связей, например, с Польшей. Тема нарушения границ может быть возобновлена местами.

"Украинцам нужно готовиться к тому, что валюта будет расти, гривна будет обесцениваться потихоньку. Соответственно, подорожает все", - добавила Власенко.

Когда закончится война в Украине: прогноз астролога

По словам Натальи Власенко, тенденции к окончанию войны есть весной, но создается впечатление, что это не до конца.

"Возможно, какие-то переговоры или решения будут по Украине, но еще не полный конец. Как будто ощущение "не до конца победы", возможно, будет связано с разделением территории или проведением там референдумов", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее астролог Влад Росс напугал прогнозом на Рождество.

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