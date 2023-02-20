Карты Таро указывают на то, что ВСУ будут возвращать Крым, говорит астрологический эксперт.

СМИ все чаще пестрят заголовками, что вскоре Украина пойдет освобождать Крым и сможет вернуть эту территорию. Поэтому у экстрасенса и таролога Людмилы Хомутовской уточнили, когда же это произойдет.

"Я думаю, что мы будем освобождать Крым... И будет ли он украинским - выпадает карта Таро 6 чаш, которая свидетельствует о том, что мы возвращаем свое обратно", — сказала она в интервью YouTube-каналу TOP.

Хомутовская подчеркнула, что карты постоянно указывают на то, что ВСУ будут возвращать Крым, хотя наши политики "раздувают" в последнее время информацию, что этого может и не произойти.

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Также экстрасенс убеждена, что освобождение Крыма произойдет во время этой войны, хотя потом еще будут продолжаться какие-то документальные согласования, на это нужно будет время.

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