Март станет временем возможностей, Украина сможет освободить некоторые свои территории, говорит он.

На март 2023 года украинцы возлагают большие надежды, ведь многие астрологи прогнозируют облегчение с этого периода, война якобы начнет угасать. Поэтому ясновидящий Валерий Шатилович сделал свой прогноз на первый месяц весны.

В интервью YouTube-каналу PeopleLife он спрогнозировал, что в плане экономики нас ожидают хорошие новости, поля будут засеяны.

В политическом плане Шатилович увидел новые лица у власти, наш политикум будет идти по новому пути, но не очень уверенно. По его словам, "чистки" во власти будут длиться до конца 2023 года.

Также ясновидящий сделал расклад Таро и предсказал, что ждет украинцев в военном плане:

"Клевер - это знак удачи, это карта счастливых возможностей. Это шанс быстро победить, быстро продвинуться. Эта карта не говорит о полной победе, о достижении всех целей и результатов. Но будет позитив".

В марте, прогнозирует Шатилович, будет освобождение оккупированных территорий. Именно в этом месяце мы увидим логическое завершение боев, происходящих в феврале, говорит он.

Ранее мольфар из Карпат Василий Юращук рассказал, закончится ли война в 2023-м, и назвал ключевую для нашей страны дату, это 22 марта. По его словам, война в Украине продлится еще два года.

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