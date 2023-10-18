День обещает быть непростым, кому-то придется бороться со страхами.

Эзотерики составили прогноз на четверг, 19 октября, для всех знаков Зодиака. Что карты Таро сулят именно вам - читайте далее.

Овен

Завтра у вас может наблюдаться тревожное состояние, страхи могут вылазить наружу. Только от вас зависит, как вы проведете этот день - в уединении или бросите вызов всем невзгодам.

Видео дня

Телец

Вас ждут безудержное веселье и счастье. Этот день вы проведете так, как сами того хотите. Можете смело строить планы и приглашать близких людей на прогулку.

Близнецы

Вам придется пересмотреть свои ценности и снять розовые очки. Посмотрите на некоторые вещи более трезво, без эмоций. Тогда решение проблем придет к вам само собой.

Рак

Завтра вы можете помириться с людьми, с которыми уже давно не можете найти общий язык. Сходите вместе на кофе и расставьте все точки в наболевших вопросах.

Лев

Вы получите уважение от коллег и родственников. К вам могут обратиться за советом, поэтому не отказывайте в этом. Вы будете лидером, в связи с чем на вас будет большая ответственность.

Дева

Спланируйте семейный отдых. Вы слишком много работаете и мало отдыхаете. Из-за этого у вас может наблюдаться выгорание.

Весы

В вашей жизни может возникнуть ситуация, выход из которой вам не удастся найти сразу. Вы будете находиться в подвешенном состоянии, что негативно отобразиться на вашем ментальном здоровье.

Скорпион

Этот день будет одним из лучших для любви и романтики. Поэтому астрологи советуют вам провести его со своей второй половинкой. Вы будете очень счастливы каждый миг, проведенный с любимым человеком.

Стрелец

Вы можете в чем-то разочароваться и взять паузу. Вам захочется побыть наедине со своими мыслями и решить, куда вам двигаться дальше.

Козерог

Вам стоит правильно расставить приоритеты и в первую очередь уделить внимание важным вещам. Остальное подождет. Не перегружайте себя работой.

Водолей

Вы можете получить награду за свой труд. Астрологи говорят, что начальство оценит ваши достижения и, конечно же, поощрит вас. Вы будете мотивированы на новые свершения.

Рыбы

Вам удастся решить любые проблемы. Однако для этого вам нужно проявить мудрость. Эмоции держите в кулаке.

Вас также могут заинтересовать новости: