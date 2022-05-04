Разные знаки по-разному относятся к чувствам и отношениям.

Невозможно предсказать точную дату и время, когда человек встретит любовь своей жизни. Однако звезды подсказали, в каком возрасте это происходит у разных знаков Зодиака чаще всего.

Овен

Представители данного знака чаще всего встречают свою вторую половинку в возрасте 25 лет. Это касается и женщин, и мужчин. Поскольку Овны в плане отношений быстро привязываются, то примерно в этом возрасте они и создают семью.

Телец

Нередко случается так, что Тельцы встречают свою любовь в возрасте 18 лет. Конечно, зачастую кажется, что это мимолетная влюбленность, однако часто она перерастает в серьезные чувства.

Близнецы

Звезды говорят, что представители данного знака чаще всего встречают свою настоящую любовь в возрасте 19-20 лет.

Рак

Раки влюбляются примерно в возрасте 21 года. Однако семью создавать не спешат до 25-27. Сначала они присматриваются к своему партнеру.

Лев

Рожденные под этим знаком по-настоящему влюбляются в возрасте около 27-29 лет.

Это связано с тем, что они не спешат создавать семью, а хотят "нагуляться".

Дева

Представители данного знака Зодиака довольно серьезно относятся к построению семьи, поэтому сказать заветные три слова решаются не раньше 24 лет.

Весы

Эти люди любят строить планы, поэтому уже с детства знают во сколько и за кого хотят выйти замуж. Чаще всего они встречают свою любовь в возрасте 20 лет.

Скорпион

Несмотря на то, что Скорпионы вступают в первые отношения в возрасте 16-17 лет, строить семью они готовы лишь после 25-27. Однако, как правило, семья строится с партнером, которого встречают представители этого знака Зодиака около 18-19 лет.

Стрелец

Стрельцы - сторонники свободы и самостоятельности. Это подтверждает и тот факт, что они чаще всего встречают свою любовь в возрасте 28 лет.

Козерог

В серьезные отношения Козероги вступаю не раньше 30-ти лет, а до этого времени занимаются карьерным развитием.

Водолей

Представители данного знака Зодиака очень ценят прочный и надежный союз, поэтому тщательно подходят к выбору того, с кем бы провели всю жизнь. Чаще всего настоящую любовь они встречают после 25 лет.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, чаще всего приходят к серьезным чувствам к 20-ти годам. Также эти люди спешат построить семью, вознося на первую ступень жизненных ценностей именно семью.

Напомним, астрологи рассказали, чью жизнь изменит коридор затмений 2022.

Вас также могут заинтересовать новости: