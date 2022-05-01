Данные события особенно сильно повлияют на судьбу некоторых знаков Зодиака.

30 апреля начался коридор затмений. Стартовал он солнечным затмением, и закончится 16 мая полным лунным затмением. Данные события не пройдут бесследно, утверждают специалисты.

Для некоторых знаков Зодиака затмения отразятся на финансовой стороне жизни. Например, Овнам, Козерогам, Рыбам и Ракам коридор затмений сулит новые возможности и финансовый приход. В то время как Весы и Близнецы будут терпеть серьезные проблемы с деньгами.

Период коридора затмений поможет определить ваши истинные желания и поставить более конкретные цели, а затем предпринять смелые шаги, чтобы воплотить их в жизнь. Так, Скорпионам и Стрельцам в этот период лучше воздержаться от серьезных поездок. Овнам звезды советуют с особенной осторожностью относиться к принятию ответственных решений, чтобы потом не пожалеть.

Водолеев и Рыб в период с 30 апреля по 16 мая этого года ждут серьезные изменения в личной жизни. Правда, не все изменения будут положительными.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, с которыми тяжело в браке.

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