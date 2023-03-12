Угроза будет до тех пор, пока Россия будет существовать на карте мира, считает Тихая.

Ведьма-некромант Мария Тихая уверена, что пока на карте мира существует такая страна как Россия, угроза повторной полномасштабной войны есть.

"Если сейчас эта война закончится и к российской власти придут адекватные люди, войны не будет. А вот если ничего не изменится – будет. Ориентировочно это может произойти через 5 лет", - сказала Тихая в интервью УНИАН.

Также она рассекретила планы диктатора Владимира Путина на ближайшее время. По ее словам, вскоре он объявит мобилизацию.

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"Он планирует ввести в Крыму военное положение. Кроме того, ему крайне важно в марте получить Донбасс и Луганск, но этого не будет. Весна будет очень обостренной для нас", - добавила экстрасенс.

Однако Тихая успокоила тем, что в марте-апреле мы получим танки и дальнобойные ракеты. Также у нас налаживается собственное производство военной техники.

"Западные партнеры помогают тем, что поставляют нам необходимые детали. Более того, получив еще дополнительную помощь от Запада, уже в марте мы можем пойти в контрнаступление на Бахмутском направлении да и не только". - подытожила эксперт.

Напомним, ведьма-некромант ошеломила прогнозом по окончанию войны.

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