Мольфар назвал 5 городов, которые больше всего пострадают уже вот-вот

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН определил перечень городов, которые больше всего могут пострадать в ближайшее время.

С приближением новых испытаний для Украины, карты Таро открывают судьбу крупных городов, на которые направлены особые энергии этого периода, говорит мольфар Макс Гордеев. Каждый из этих городов имеет собственный путь, обозначенный и испытаниями, и возможностями.

Какие карты открываются для пяти городов, которые встретят новые вызовы в ближайшее время - читайте в материале.

Киев

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Киев - это город, который несет в себе энергию движения и устойчивости, о чем свидетельствует карта Колесницы, говорит мольфар. Ее влияние на Киев показывает силу и быстрое движение вперед, даже перед лицом новых вызовов. Однако рядом выпадает Башня, которая намекает на возможные потрясения для критической инфраструктуры столицы.

"Эти риски могут создать волну тревожности среди киевлян, а трудности, с которыми столкнется город, могут оказаться значительными. Восьмерка Жезлов добавляет динамики - события будут развиваться быстро, и город потребует мобилизации сил. Киеву придется адаптироваться к изменениям, но ощущение неопределенности будет сопровождать этот путь", - говорит Гордеев.

Харьков

По словам Гордеева, Харьков, будучи одним из крупнейших городов Украины, имеет свою особую судьбу. Девятка Мечей говорит о внутренних страхах и тревоге его жителей, ведь многие из них испытывают последствия нестабильности. Карта Императора, символизирующая защиту и порядок, указывает на потребность Харькова сохранять четкость действий и прочность структуры, чтобы защитить свой город от внешних угроз. Пятерка Пентаклей предупреждает о возможных экономических трудностях и убытках, которые могут затронуть город. Путь Харькова к восстановлению будет нелегким, и некоторые его жители могут столкнуться с определенным ощущением потери.

Запорожье

Запорожье находится на перекрестке изменений, продолжил мольфар. Повешенный символизирует время жертв и ожидания, что требует от города стойкости. Семерка Мечей намекает на возможные скрытые угрозы, которые могут неожиданно проявиться, направляя удар на критические объекты. Тройка Кубков, тем не менее, указывает на силу единения жителей, которые найдут поддержку друг в друге. В этот сложный период единство и взаимная помощь помогут городу пройти через сложные времена. Несмотря на риски, дух Запорожья остается сильным, а его жители готовы выстоять перед испытаниями.

Херсон

Для Херсона карта Смерти указывает на этап глубокой трансформации и восстановления после испытаний, говорит Гордеев. Это не означает конец, но намекает на большие изменения, которые изменят облик города. Шестерка Кубков добавляет к этой картине ностальгию по спокойным временам, которые прошли.

"Это влияние прошлого напоминает, что дорога к стабильности будет непростой, а воспоминания о трудностях будут оставаться с жителями. Девятка Пентаклей олицетворяет стремление к стабильности и постепенное возвращение к жизни, однако этот путь потребует времени и терпения", - добавил эксперт.

Сумы

По словам мольфара, Сумы оказываются под влиянием Луны, которая символизирует скрытые угрозы и неопределенность. Этот город может оставаться в зоне непредсказуемых обстоятельств, где внезапные события принесут новые вызовы. Четверка Мечей указывает на потребность в периоде стабилизации и отдыха после постоянного напряжения. В то же время Рыцарь Жезлов намекает на восстановление боевого духа среди жителей, которые ищут новых путей защиты и развития. Однако Сумы еще будут чувствовать давление и беспокойство, что продлится некоторое время, а жители могут столкнуться с испытанием своих сил и терпения.

"Эти города переживают разные этапы своего пути, и каждый имеет свои особые энергетические вызовы. Таро рисует сложную картину, где каждый город находится на грани изменений и испытаний, но одновременно находит в себе силу для противостояния вызовам. Трудные времена могут показаться бесконечными, но даже тьма рано или поздно уступит свету. Каждый из этих городов продолжит свой путь, сохраняя силу духа своих жителей", - подытожил Гордеев.

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