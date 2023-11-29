Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, каким декабрь будет для всех украинцев, будут ли массированные атаки, может ли закончиться война в следующем году, и кто отравил жену Буданова.

В последнее время нас пугают, что эта зима будет очень тяжелой. Украинцев предупреждают о ракетных атаках, возможных нарушениях работы электростанций и прочее. Скажите, все эти проблемы могут начаться уже в декабре?

Декабрь, как и январь, будет одним из самых тяжелых периодов за всю войну для наших ВСУ. Это будет проверка, которой еще не было. Это будет проверка на людей, на то, как наши люди хотят, чтобы война закончилась. Это будет трудный период во всех аспектах. Есть много негативных нюансов.

Я не могу сказать, что мы проиграем, но есть вероятность, что мы будем терять какие-то позиции. Но еще раз говорю, что это лишь период. Почему мы дошли до такой ситуации? Люди, которые почувствовали, что сейчас у нас все хорошо, что не происходит никаких глобальных проблем, подумали, что можно расслабиться и не донатить.

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Чем это грозит?

Если люди не проснутся, есть большая вероятность того, что будет повторное нападение на Киев и на области. Оккупанты чувствуют нашу слабость и готовят массированную атаку на декабрь-январь. Поэтому мы должны сейчас объединиться и продолжать помогать армии.

Какие города будут под угрозой в начале зимы?

В зоне риска будут абсолютно все города, и даже запад. Россияне накопили большое количество оружия, которое сейчас будут использовать. Нельзя игнорировать воздушную тревогу, потому что она может стоить жизни.

Я вижу, что оккупанты очень хотят взять Киев. Я очень рекомендую всем подумать, что он может сделать для того, чтобы этого не произошло. Сейчас у военных очень мало оружия, обмандирования. Они болеют, мерзнут. Стихия хоть сейчас нам и помогает, потому что она негативно влияет на нашего врага, но она несет и негативные аспекты для наших ребят.

Также стоит обратить внимание на самые горячие точки. Например, на Авдеевку выпадает карта "Подвешенного", которая говорит о том, что ситуация тормозится. Также выпадает карта "Смерти". Будет продолжаться мясорубка как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов. Но глобального продвижения я пока не вижу.

На днях жену главы ГУР отравили. Вы можете сказать, это было сделано намеренно и кто мог это сделать?

Выпадает карта "Паж кубков", на которой изображен мужчина с кубком. Также есть карта "Четверка кубков", которая означает, что кто-то хочет отравить не только жену Буданова, но и его самого. Последняя карта - "Десятка мечей". Если бы Буданов не спохватился, то, вероятно, они бы умерли. Скорее всего, это сделали люди из Украины, которые работают на Путина.

Большинство экспертов говорят, что война закончится в следующем году. Вы согласны с их мнением?

К сожалению, скорее всего, следующий год не будет победным. Я всегда говорю людям, которые хотят знать, когда закончится война, чтобы они осознали, что именно они делают для того, чтобы эта война закончилась. Я повторял очень много раз, что ситуация, которая происходит в нашей стране, тесно связана с тем, как люди реагируют на определенные аспекты.

Что каждому стоит сделать, чтобы ускорить завершение боевых действий?

Война в Украине может закончиться только тогда, когда абсолютно все люди начнут реагировать на происходящие события, а не говорить "Мы к этому не причастны", "Мы не знаем, что это такое" и прочее.

Изменится ли власть в следующем году?

Некоторые персонажи однозначно заинтересованы в том, чтобы выборы в Украине состоялись. И это люди, которые служат Путину. Они кричат, что выборы стопроцентно нужно провести, чтобы попасть в кормушку или для того, чтобы Украина не одержала победу в войне.

Однако на данный момент выборы не могут состояться. Карты показывают, что сейчас это невозможно. Но есть момент по поводу того, что многое изменится после глобальных выборов во всем мире, изменится ход событий в разных странах. От этого уже мы будем смотреть, насколько у нас все будет плохо или хорошо. В настоящее время идет война между темной и светлой стороной.

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