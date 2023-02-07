Что ждет Весов по гороскопу в этом месяце - советы звезд в материале УНИАН.

Февраль 2023 будет у Весов по-настоящему радостным. Перед вами откроются новые возможности и ваша задача сейчас - сделать единственно правильный выбор. Не бойтесь меняться и не стойте на месте - месяц хорош для любых начинаний.

Гороскоп карьеры на февраль 2023

В начале февраля у Весов открываются новые возможности, но вместе с этим предстоит сложный выбор. Вероятно, вам предложат более прибыльную работу, новую должность или начать свой бизнес. Звезды советуют все хорошенько обдумать, а еще лучше - проконсультироваться с более компетентным человеком или посоветоваться с близкими.

Гороскоп на февраль советует быть осторожным, обращаясь к платным специалистам. Убедитесь сначала, что они профи, иначе рискуете выбросить деньги на ветер. Февраль подходит для крупных покупок, но вот с кредитами и рассрочками сейчас лучше подождать.

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Гороскоп любви на февраль 2023

В любви февраль 2023 для Весов обещает быть спокойным и размеренным. Сейчас очень благоприятное время для укрепления отношений, у разногласий и конфликтов нет ни единого шанса – ваша врожденная дипломатия все утрясет еще до начала. Любимый человек окутает вас заботой и вниманием, но и вы не забывайте отвечать взаимностью.

Любовный гороскоп для Весов холостых обещает приятное знакомство, которое может перерасти в отношения. Звезды советуют вам быть более активными – выходите в свет и знакомьтесь с интересными людьми, так вы ускорите долгожданную встречу.

Гороскоп здоровья на февраль 2023

В феврале Весы могут подхватить простуду. Звезды советуют вам не переохлаждаться и всячески укреплять иммунитет. Например, начать более сбалансировано питаться. Садиться на диету не обязательно, да и не нужно: откажитесь от вредных излишеств. Больше витаминов, овощей и фруктов, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом в меру помогут пережить последний зимний месяц и встретить весну в полном здравии.

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