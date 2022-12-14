Людмила Хомутовская считает, что "бавовна" в Крыму в ближайшее время все же будет.

Известный таролог Людмила Хомутовская предвидела судьбу временно оккупированного Россией полуострова Крым. Эксперт отметила, что захватчикам будет "весело", поскольку украинские военные еще неоднократно ударят по военным базам РФ.

Она также добавила, что Крым перестал быть спокойным местом. Теперь "прилеты" там будут раз за разом.

Вот что Хомутовская сказала в интервью Славе Демину:

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"Крым стал местом стабильных прилетов. По нему если не каждый день будут бить, то через день. Сказать, что наш Крым "гуляет" и живет прежней жизнью я не могу. По Крыму работают, и работать будут по всем базам, по которым только могут достать. Все будет активно и максимально "весело".

Прогноз Людмилы Хомутовской касательно боевых действий в Украине

Таролог в своем последнем раскладе увидела, что до конца года Россия осуществит как минимум три массированных атаки на территорию нашей страны. Они будут менее мощными, чем были ранее, однако разрушения все равно будут.

Как отметила Людмила, один из ракетных обстрелов может состояться уже на этой неделе. Также неспокойным будет католическое Рождество 25 декабря.

Напомним, таролог назвала самые тяжелые дни декабря.

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