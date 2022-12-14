Таролог Людмила Хомутовская сделала прогноз до конца года.

Известный таролог Людмила Хомутовская дала прогноз касательно военной ситуации в Украине до конца этого года. Она отметила, что россияне в 2022 еще минимум трижды попытаются накрыть ракетами все уголки нашей страны. Один из обстрелов может быть на католическое Рождество.

Вот что Хомутовская сказала в интервью Славе Демину:

"Я не могу сказать, что Рождество будет спокойным. Будут ли по нам лететь ракеты? Будут. Но это не будет так массово. Будет какой-то обстрел… Насколько я понимаю, ВСУ еще до того времени "привет" передадут и отодвинут этот обстрел".

Таролог также подчеркнула, что массированная ракетная атака может состояться уже на этой неделе. Она будет не такой мощной и разрушительной, как была в октябре или ноябре, однако во время сигнала воздушной тревоги нужно обязательно проследовать в укрытие.

Людмила Хомутовская добавила - ее карты показывают не такие сильные разрушения, но потери для украинцев все равно будут.

Напомним, таролог предупредила о массированном ракетном обстреле на этой неделе.

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