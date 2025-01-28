Выбирать партнера стоит в том числе и по имени.

Далеко не все мужчины в мире спят и видят, как бы встретить хорошую девушку, завязать с ней отношения, съехаться и создать семью. Бывают и те, кто даже не рассматривает для себя такого сценария - они могут обещать серьезные отношения, но ничего не делать для этого. Иногда признаки того что мужчина не готов к серьезным отношениям кроются в его имени.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Мужчина не для семьи, если его так зовут - 5 "неудачных" имен

Если мужчина не хочет серьезных отношений, попробуйте проверить, не входит ли его имя в "красный" список. По словам некоторых эзотериков, имя влияет на человека, на его мировоззрение и даже цели. Некоторые мужчины действительно могут не хотеть создавать семью, в том числе потому, что на них ложится пеленой окрас имени.

Анатолий

Бытует мнение, что многие из тех, кого так зовут по паспорту, склонны к рукоприкладству. Да-да, те самые Толики, которых могут обожать все друзья и знакомые, часто поколачивают свою женщину и держат ее в строгости. К тому же, мужчина с таким именем способен ревновать, как дикий зверь, даже если женщина приводит аргументы. Его низкая самооценка и бурное воображение делают свое дело - женщина оказывается жертвой, а не королевой.

Филипп

Еще один непригодный мужчина для отношений - тот, кого зовут Филипп. Как правило, это довольно самовлюбленный и эгоистичный мужчина, для которого женщина никогда не будет самым главным человеком в жизни, потому что самый главный - это он. Мимо себя не пропустит ни одной "юбки", будет врать и давать ложные обещания, а если появятся дети, то и вовсе его днем с огнем не сыщешь.

Никита

Все Никиты, за редким исключением, очень высокого о себе мнения. Да, часто это действительно обоснованно - они умны, находчивы, заботливы и очень предприимчивы. Но в этих достоинствах и кроется "дьявол" - Никита сам отлично знает себе цену, поэтому далеко не каждая женщина может его заинтересовать. Он выбирает и перебирает, пробует и идет дальше в поисках "той самой идеальной". Учитывая то, что ему всегда чего-то не хватает, скорее всего, вы окажетесь в списке неподходящих вариантов.

Геннадий

Такой мужчина не для семьи, как минимум, из-за уровня самооценки. Практически каждый второй Гена - это замкнутый и неуверенный в себе мальчик, оказавшийся в теле взрослого по паспорту мужчины. Он плох для семьи не потому что он ее не хочет, а потому что не может нести за нее ответственность. Женщина, а тем более дети, для него не так важны, как его страх неудачи. Это значит, что любая проблема, будь-то недостаток финансов, сломавшийся пылесос или даже другой мужчина, сломает Гену. Он убежит из ситуации, оставив женщину разбираться самостоятельно, и если она, сломленная, захочет уйти - так тому и быть.

Роман

Некоторые психологи наблюдают, что мужчина с именем Роман чаще других имеет сексуальные отклонения. Это значит, что ему нравится жить сексуальной жизнью, но предпочтения у него, мягко говоря, странные, граничащие с расстройством психики. Кроме того, Роман может быть жестким и даже жестоким, договориться с ним практически невозможно, всё в вашей жизни должно происходить так, как он сказал, а если нет - вы можете быть свободны. Преимущество Романа в его трудолюбии, если он работает над своими особенностями, он может быть хорошим человеком, но вряд ли перестанет быть тираном, и вам придется вечно подстраиваться.

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