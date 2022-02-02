Скорпионы по природе своей очень импульсивные, а Девы – упрямые перфекционисты.

Стало известно, кто из представителей знаков Зодиака в общении самые невыносимые, упрямые и импульсивные.

Близнецы

Близнецы – один из самых добрых знаков, но при этом они настолько поверхностно воспринимают происходящее вокруг, так переменчивы в своих настроениях и принятиях решений, что окружающим бывает довольно сложно подстроиться под них.

Лев

Самовлюбленные и донельзя эгоистичные Львы настолько погружаются в процесс самолюбования, что могут и сами того не замечать, как сильно отталкивают от себя даже самых близких людей.

Дева

Девы – упрямые перфекционисты, которые с большим трудом переносят даже попытки остальных отступить от общепринятых правил. Далеко не многим такое может понравиться.

Скорпион

Скорпионы по природе своей очень активные и импульсивные знаки. И когда переходят черту, молниеносно отпугивают людей. А теряют равновесие они довольно часто.

Козероги считаются чересчур ответственными представителями гороскопа. А все, что не в меру – рано или поздно сыграет злую шутку. Их упрямство и непоколебимость часто мешает не только прислушиваться, но и считаться с мнением других.

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