Как говорит эксперт, больше всего могут пострадать Харьков и Запорожье.

Астролог Влад Росс назвал самые опасные города, где в ближайшее время могут быть прилеты вражеских ракет. По его словам, в зоне риска оказался и Киев, несмотря на то, что именно в столице самая лучшая система защиты.

"Самая опасная ситуация будет в Харькове, Запорожье, Кременчуге и Днепре, а также будет страдать Киев. Несмотря на то, что у столицы самая лучшая система защиты, тем не менее какая-то ракета может упасть. Но могу утешить тем, что наступления на Киев со стороны Беларуси не будет. Также Путин может нещадно бомбить Запорожье и Харьков", - сказал Росс в интервью УНИАН.

Кроме того, могут быть "прилеты" на Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Где есть энергетические объекты - туда и будут нанесены удары.

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Росс добавил, что диктатор Владимир Путин хочет полностью обесточить Одесскую область и Львов.

"Но самая главная задача диктатора прорвать Бахмут и захватить Славянск и Краматорск. Туда тоже могут лететь ракеты. Эти города нужно беречь, потому что противник хочет взять нас в "клещи"", - подытожил астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал точный месяц окончания войны.

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