Существует мнение, что затевая уборку в неподходящие дни, вы рискуете навлечь неприятности. Так когда же лучше убирать в доме - читайте на УНИАН.

Даже в 21 веке среди женщин можно встретить довольно суеверных хозяек. Говорят, что если затеять уборку "не в тот" день, можно накликать беду.

Так, в какой день недели лучше убираться дома, в какие дни нельзя подметать и почему нельзя убирать в понедельник - читайте народные приметы про уборку, собранные редакторами УНИАН.

Уборка в доме - приметы по дням недели

По мнению специалистов, у каждого дня есть своя определённая энергетика. Если убирать квартиру в неподходящее для это время, то можно привлечь большие неприятности.

По словам народных экспертов, идеальным днём для уборки считается вторник. В этот день можно выполнять любую работу от стирки и глажки, до подметания и мытья окон.

Почти таким же благоприятным днём является среда - в этот день недели лучше убирать в доме.

Уборка - противопоказана!

Так когда нельзя убираться дома? По словам знатоков, в четверг лучше отказаться от работы с пылесосом, а взять в руки веник. Знатоки советуют в этот день помыть полы и окна - именно эта работа по дому поможет вам найти выход из тупиковой ситуации.

В пятницу, согласно приметам, необходимо открыть все окна для проветривания - это привлечет в ваш дом энергетику плодородия.

Существует мнение, что нельзя убираться в субботу. Так вот мы вам скажем, что наоборот! В субботу даже самым суеверным людям разрешается провести генеральную уборку. Именно суббота считается днём, когда нужно заняться уборкой всей семьей. Этот процесс подарит вам благополучие и взаимопонимание.

А вот в воскресенье и понедельник советуем категорически воздержаться от уборки в доме, чтобы не лишиться богатства и благополучия.

Уборка в доме для благополучия: выметаем негативную энергию

Наиболее суеверным хозяйкам стоит обратить внимание на то, что уборка по дням недели фен-шуй может в корни изменить вашу жизнь! Так, согласно древнекитайскому учению, пыль, грязь, хлам замедляют потоки энергии в доме, поэтому в неубранных помещениях человек чувствует себя более уставшим и раздражительным. Поэтому мастера фэн-шуй советуют проводить генеральную уборку при убывающей Луне. А так же рекомендуют наводить порядки под энергичную музыку - это активизирует вашу положительную энергию.

Теперь вы знаете, в какие дни нужно убирать дом для богатства и знаете главные народные приметы про уборку.

Предлагаем так же ознакомиться с лайфхаками для поддержания чистоты в доме, которые позволят не тратить время на уборку, а так же как сделать мытье посуды быстрым и веселым.

Когда нельзя убираться: видео

Вас также могут заинтересовать новости: