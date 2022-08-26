Астрологи назвали знаки Зодиака, для представительниц которых следующая неделя (в период с 29 августа до 4 сентября) будет полна приятных сюрпризов.
Речь идет о Львах и Козерогах.
Лев
Девушки, рожденные под знаком Льва, получат шанс на головокружительный успех, как на работе, так и в любовных делах. Вероятны новые встречи и знакомства. Одинокие Львицы смогут наконец-то встретить любовь и открыться человеку. Новые отношения принесут счастье и удачу. Необходимые поддержка и взаимопонимание сыграют немаловажную роль в формировании новых целей и приоритетов на будущее.
Козерог
В указанный период девушки-Козероги смогут наконец-то определиться, что им в жизни хочется больше всего. Это даст толчок к достижению важных и даже судьбоносных целей. Такие кардинальные изменения будут только на пользу. Возможны удачная смена работы, встречи с важными людьми, а также старт интересного проекта, который в ближайшем будущем привлечет в жизнь еще больше удачи. При этом всем звезды настоятельно советуют не терять голову и обязательно прислушиваться к пожеланиям и советам близких.
Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, у которых в сентябре круто изменится жизнь.