Этим знакам Зодиака не позавидуешь.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в следующем году придется столкнуться с нападками недоброжелателей. Им стоит быть очень осторожными, чтобы ситуация не обрела фатальных последствий.

Весы

Уже в начале 2023 года Весы рискуют пустить в свою жизнь токсичных людей, которые не принесут им ничего хорошего. Вам будет сложно сфокусироваться на чем-то хорошем, так как эти люди будут вставлять вам палки в колеса и делать все, чтобы вы чувствовали себя угнетенными. Из-за этого ваш жизненный потенциал и энергия могут резко уменьшиться. Чтобы избежать этого, держите на расстоянии новых подозрительных людей.

Скорпион

В вашей жизни есть люди, которым важно знать, что вам хуже, чем им. Именно в следующем году они начнут активно проявлять негативные тенденции в ваш адрес. Будьте осторожны, ведь они могут создавать вам проблемы на каждом шагу. Также вам стоит прекратить общение с людьми, которые постоянно жалуются на жизнь. Ничего хорошего с ними не будет, вы только потратите свое время и ресурсы на ненужные разговоры.

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Козерог

Козерогам придется активно защищаться от разного рода негатива. Единственная сфера, в которой вам повезет - любовная. Во всех других вас ждут нападки врагов. Не исключено, что коллеги засадят вам нож в спину из-за большой зависти к вашим успехам. Поэтому вам рекомендуется все держать в секрете и не делиться с сотрудниками своими планами.

Напомним, астролог предсказала Украине "кровавое месиво" на этой неделе.

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