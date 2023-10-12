Им будет везти и в отношениях, и в карьере.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых конец этой неделе будет очень удачным. Кто попал в список счастливчиков - читайте далее.

Весы

Во-первых, Весы могут наладить отношения со своими близкими. Более того, примирение может быть настолько ярким, что не исключено, что вскоре они могут вместе куда-то отправиться. Также удача будет сопутствовать вам в отношениях со второй половинкой. Уже в октябре вы можете решиться на серьезный шаг. Речь не только о бракосочетании, но и о пополнении в семье.

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Скорпион

Конец этой недели будет крайне удачным для решения финансовых вопросов. Вы смело можете заключать сделки, инвестировать деньги и даже участвовать в лотереях. На вашу банковскую карту может прийти очень достойная сумма, если вы рискнете. Не стоит ждать у моря погоды, когда все зависит только от вас. Берите себя в руки и начинайте действовать.

Овен

Овнам очень повезет в карьере. Вы настоящие трудолюбы, поэтому не странно, что ежедневно вы доказываете свою превосходность и профессионализм. Начальство это очень ценит, поэтому захочет поощрить такого сотрудника. Вам могут сделать очень выгодное предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Напомним, три знака Зодиака получат удар в спину уже на днях.

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