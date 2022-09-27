Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, с которыми очень сложно построить счастливые и здоровые отношения. Вам будет очень сложно найти с ними общий язык.
Стрелец
Стрельцы - это, наверное, самый независимый знак Зодиака. К тому же они очень упрямы, что уже говорит о том, что они не будут уступать своему партнеру. Они привыкли жить в свое удовольствие. И если вы хотите быть рядом с ними, то придется подстраиваться. В противном случае мужчина-Стрелец просто "задавит" вас. Строить отношения с представителями этого зодиакального созвездия опасно для нервной системы.
Козерог
У Козерогов семь пятниц на неделе. И, возможно, это было бы не так трагично, если бы они были сангвиниками. Но нет, Козероги - это меланхолики. Мало того, что они сами не могут определиться с тем, что им нужно, так они еще и в депрессию из-за этого впадают. Будьте уверены, что рядом с такими мужчинами вы постоянно будете находиться в подвешенном состоянии. О здоровых отношениях речь и вовсе не идет.
Весы
Астрологи утверждают, что Весы - это один из самых нерешительных знаков Зодиака. Они очень долго ходят вокруг да около, много думают, анализируют все "за" и "против". Они не готовы развивать отношения. Для них важно, чтобы все было так, как они себе придумали, и все. Что бы вы не делали, может спровоцировать у них злость, обиды, гнев. Это тот случай, когда вам придется быть для мужчины мамой, чтобы угодить ему.
Напомним, трем знакам Зодиака грозит увольнение на этой неделе.