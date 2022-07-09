Астрологи уверяют - эти женщины могут быть очаровательными и милыми, но стоит с ними какое-то время пожить, как они превращаются в настоящих монстров. Их тяжелый характер часто не дает покоя близким.
Скорпион
Все гороскопы пишут - обладательницы самого сложного характера - это Скорпионы. У них действительно "взрывной" темперамент, который заметен издалека. Они готовы все контролировать, являются жуткими перфекционистами, требовательны к себе и к другим. Именно поэтому с ними порой невыносимо уживаться.
Телец
Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, часто перетягивают одеяло на себя и даже склонны к тирании. Они до последнего будут сражаться за свое первенство в семье, ведь убеждены - никто не исполнит роль главы семьи лучше, чем они сами.
Лев
Женщина-Лев - невероятно влюбленная в себя натура. С ней сложно, потому что она все время думает только о себе.
Даже когда у той появляется муж и дети, вектор распределения внимания ни за что не сместится.
Близнецы
Женщины, рожденные в конце мая-начале июня могут быть дружелюбными, общительными и улыбчивыми, но стоит только познакомиться с ними поближе, как те искусно изводят своих партнеров ревностью.
Козерог
И пятый знак, попавший в подборку самых невыносимых женщин по Зодиаку - это Козероги. Они очень похожи на Скорпионов, потому что имеют очень "острый" характер и часто демонстрируют окружающим свой пылкий нрав. Они убеждены - их партнер должен быть идеален, поэтому часто могут не принимать какие-то недостатки.
Напомним, известный астролог назвала причину и дату смерти Дмитрия Медведева.