Они могут быть просто невыносимы.

Астрологи уверяют - эти женщины могут быть очаровательными и милыми, но стоит с ними какое-то время пожить, как они превращаются в настоящих монстров. Их тяжелый характер часто не дает покоя близким.

Скорпион

Все гороскопы пишут - обладательницы самого сложного характера - это Скорпионы. У них действительно "взрывной" темперамент, который заметен издалека. Они готовы все контролировать, являются жуткими перфекционистами, требовательны к себе и к другим. Именно поэтому с ними порой невыносимо уживаться.

Телец

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, часто перетягивают одеяло на себя и даже склонны к тирании. Они до последнего будут сражаться за свое первенство в семье, ведь убеждены - никто не исполнит роль главы семьи лучше, чем они сами.

Лев

Женщина-Лев - невероятно влюбленная в себя натура. С ней сложно, потому что она все время думает только о себе.

Даже когда у той появляется муж и дети, вектор распределения внимания ни за что не сместится.

Близнецы

Женщины, рожденные в конце мая-начале июня могут быть дружелюбными, общительными и улыбчивыми, но стоит только познакомиться с ними поближе, как те искусно изводят своих партнеров ревностью.

Козерог

И пятый знак, попавший в подборку самых невыносимых женщин по Зодиаку - это Козероги. Они очень похожи на Скорпионов, потому что имеют очень "острый" характер и часто демонстрируют окружающим свой пылкий нрав. Они убеждены - их партнер должен быть идеален, поэтому часто могут не принимать какие-то недостатки.

Напомним, известный астролог назвала причину и дату смерти Дмитрия Медведева.

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