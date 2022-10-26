У рожденных под этими знаками людей обострятся проблемы со здоровьем.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых грозят проблемы со здоровьем до конца текущей недели – до 30 октября включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют попасть в больницу.

У этих знаков Зодиака могут быть проблемы со здоровьем

Прислушиваться к себе и своему физическому состоянию в указанный период стоит Близнецам. Им ни в коем случае нельзя игнорировать боль и недомогание. Лучше сразу же обращаться за помощью к варчу или же максимально снизить нагрузки и подлечиться.

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Чтобы не заболеть, до конца недели позаботиться о правильном питании нужно Ракам. Большой риск отравлений и других болезней. Также астрологи рекомендуют им максимально свести на нет вредные привычки.

Новые проблемы со здоровьем на днях могут проявиться у Рыб. Особенно неблагоприятными для них будут последние три дня недели. Справиться с недомоганием им помогут отдых, оптимизм и доброта.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых снятся вещие сны.

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