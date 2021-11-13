Среди везунчиков 2022 года оказались Весы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже в 2022 году смогут улучшить свое финансовое положение. Будьте более уверенными в собственных силах, чтобы добиться поставленных целей.

Весы

Весь 2022 год удача будет на вашей стороне. Но вам стоит быть более внимательными к подаркам судьбы и к возможностям, которые она вам будет посылать. Если вы воспользуетесь ее щедростью, то сможете сорвать крупный куш. Также не забывайте проявлять инициативу, чтобы быть в любимчиках своего начальства.

Овен

Не гонитесь за легкими деньгами, а лучше направьте свои силы и энергию на реализацию задуманного. Возьмитесь за какой-то новый проект, продумайте стратегию его реализации, возможно рискните, где это нужно. Помните, что кто не рискует - тот не пьет шампанского. Ничего не бойтесь, ведь 2022 год будет благоприятным для вас в построении карьеры.

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Вас ждут перемены. Ваши старые проекты будут приносить вам дивиденды, но это не значит, что вам нужно сидеть на одном месте. Возможно вы хотели заняться чем-то новым? Тогда не медлите и начинайте воплощать свои планы в жизнь. Удача будет сопутствовать вам весь год.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, у кого в 2022 году может появиться ребенок.

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Автор: Диана Могилевич