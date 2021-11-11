У трех знаков Зодиака ожидается пополнение в семье.

Известный астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, какие знаки Зодиака смогут завести ребенка уже в следующем году.

По словам астролога, уже в 2022 году пополнение в семье может быть у знака Зодиака Скорпион. Им везет не только в любви, но и в детях. У них могут родиться гениальные дети. У Скорпионов в этом плане очень хорошая ситуация.

Также Росс обратил внимание еще на два знака Зодиака - Рыбы и Лев.

Читайте такжеНазваны худшие жены по знаку Зодиака"У Львов будет отмечаться хорошая плодовитость в 2022 году. Кроме того, у них хорошие потенциальные возможности. Также у них может происходить в следующем году трансформация В общем у них повышенные амбиции и плодовитость", - сказал Росс.

Ранее УНИАН сообщал, что астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, которые становятся лучшими отцами для своих детей. Они умеют поддерживать и всячески способствуют их развитию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич