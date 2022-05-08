Коридор затмений и лунное затмение в мае 2022 года отразится на финансовом благополучии всех знаков Зодиака. Астрологи выделили пять знаков, кто почувствует изменения больше всего.
В феврале состоится кармическое соединение Венеры и Марса. Кого ждут масштабные денежные прорывы?
Стрелец
Кармическое соединение Марса и Венеры будет происходить в вашем секторе личных доходов и ресурсов. Это говорит о том, что представители данного знака Зодиака могут получить премию, повышение заработной платы или возврат давнего долга. Другими словами - ожидается приход средств, который не входит в ваши планы.
Близнецы
Близнецов в мае 2022 года ждут расходы. Однако их стоит назвать не тратами, а инвестицией.
Расположение звезд и планет говорит о том, что данная инвестиция будет весьма успешной и в перспективе принесет хороший доход.
Телец
Тельцов ждет в мае-начале июня путешествие, которое потребует значительных финансовых вложений. Несмотря на то, что поездка будет обусловлена хорошими событиями, денег потратить придется немало.
Скорпион
Для Скорпионов Плутон и Марс соединяются с Венерой в секторе вашего образования, путешествий, документов и передвижений. Это говорит о том, что вас ждут серьезные финансовые вложения в собственное образование, развитие, возможно, в здоровье. Однако не стоит на этом жадничать - отпускайте эти деньги легко, если хотите, чтобы они вернулись.
Овен
Для Овнов звезды и планеты прогнозируют изменение социального статуса. Это может быть получение наследства или новой, более высокооплачиваемой работы. Кроме того, может быть и смена гражданства после переезда в другую страну. Это все может случиться в мае или начале июня.
Напомним, названы самые хитрые женщины по знаку Зодиака.