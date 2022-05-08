Не у всех эти перемены будут положительными.

Коридор затмений и лунное затмение в мае 2022 года отразится на финансовом благополучии всех знаков Зодиака. Астрологи выделили пять знаков, кто почувствует изменения больше всего.

В феврале состоится кармическое соединение Венеры и Марса. Кого ждут масштабные денежные прорывы?

Стрелец

Кармическое соединение Марса и Венеры будет происходить в вашем секторе личных доходов и ресурсов. Это говорит о том, что представители данного знака Зодиака могут получить премию, повышение заработной платы или возврат давнего долга. Другими словами - ожидается приход средств, который не входит в ваши планы.

Близнецы

Близнецов в мае 2022 года ждут расходы. Однако их стоит назвать не тратами, а инвестицией.

Расположение звезд и планет говорит о том, что данная инвестиция будет весьма успешной и в перспективе принесет хороший доход.

Телец

Тельцов ждет в мае-начале июня путешествие, которое потребует значительных финансовых вложений. Несмотря на то, что поездка будет обусловлена хорошими событиями, денег потратить придется немало.

Скорпион

Для Скорпионов Плутон и Марс соединяются с Венерой в секторе вашего образования, путешествий, документов и передвижений. Это говорит о том, что вас ждут серьезные финансовые вложения в собственное образование, развитие, возможно, в здоровье. Однако не стоит на этом жадничать - отпускайте эти деньги легко, если хотите, чтобы они вернулись.

Овен

Для Овнов звезды и планеты прогнозируют изменение социального статуса. Это может быть получение наследства или новой, более высокооплачиваемой работы. Кроме того, может быть и смена гражданства после переезда в другую страну. Это все может случиться в мае или начале июня.

Напомним, названы самые хитрые женщины по знаку Зодиака.

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