Астрологи составили рейтинг знак Зодиака по тому, какие они родители. Выделено топ-4 представителя, которые лучше всего справляются со своими обязанностями.
4 место - Рак
Представители этого знака Зодиака всегда трудятся ради семьи. Чаще всего они откладывают карьеру, друзей, учебу и прочее ради своих детей. Раки очень чуткие, внимательные и любящие. Это касается как мужчин, так и женщин. Однако в своей опеке они иногда могут переборщить, но исключительно с благой целью.
3 место - Весы
Для Весов важно подавать пример своему ребенку. Они не показывают пальцами на других, не ставят кого-то в пример, а стараются сами стать настоящим эталоном для своего ребенка. Единственный минус - Весы иногда чрезмерно заняты и забывают о том, что обещали сводить ребенка в зоопарк. Но в остальном они просто идеальны.
2 место - Рыбы
Для Рыб дети - это единственный смысл жизни. Они готовы идти на любые жертвы, лишь бы их чадо было счастливо и здорово.
По крайней мере до того, пока Рыбы не осознают, что "деточка выросла". Рыбы, кстати, отлично вживаются как в роль мамы и папы, так и в роль бабушки с дедушкой.
1 место - Близнецы
Представители этого знака Зодиака поздно заводят детей, ведь, в большинстве своем, опасаются ответственности. Однако когда у Близнецов появляется ребенок, они стремятся научить его всему, что умеют сами. Рождение ребенка делает их более ответственными, внимательными, заботливыми и любящими.
Напомним, названы топ-4 самых нервных знака Зодиака.