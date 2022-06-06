Астрологи выделили 4 знака, которые живут ради своих детей и делают для них все.

Астрологи составили рейтинг знак Зодиака по тому, какие они родители. Выделено топ-4 представителя, которые лучше всего справляются со своими обязанностями.

4 место - Рак

Представители этого знака Зодиака всегда трудятся ради семьи. Чаще всего они откладывают карьеру, друзей, учебу и прочее ради своих детей. Раки очень чуткие, внимательные и любящие. Это касается как мужчин, так и женщин. Однако в своей опеке они иногда могут переборщить, но исключительно с благой целью.

3 место - Весы

Для Весов важно подавать пример своему ребенку. Они не показывают пальцами на других, не ставят кого-то в пример, а стараются сами стать настоящим эталоном для своего ребенка. Единственный минус - Весы иногда чрезмерно заняты и забывают о том, что обещали сводить ребенка в зоопарк. Но в остальном они просто идеальны.

2 место - Рыбы

Для Рыб дети - это единственный смысл жизни. Они готовы идти на любые жертвы, лишь бы их чадо было счастливо и здорово.

По крайней мере до того, пока Рыбы не осознают, что "деточка выросла". Рыбы, кстати, отлично вживаются как в роль мамы и папы, так и в роль бабушки с дедушкой.

1 место - Близнецы

Представители этого знака Зодиака поздно заводят детей, ведь, в большинстве своем, опасаются ответственности. Однако когда у Близнецов появляется ребенок, они стремятся научить его всему, что умеют сами. Рождение ребенка делает их более ответственными, внимательными, заботливыми и любящими.

Напомним, названы топ-4 самых нервных знака Зодиака.

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