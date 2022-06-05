Эти люди часто переживают, могут многое себе надумать и из-за этого расстроиться.

Астрологи проанализировали знаки Зодиака и их поведенческие паттерны и выделили 4 знака, которые больше всего склонны к переживаниям, истерикам и нервным проявлениям.

Стрелец

Стрельцы - огненный знак Зодиака. Это говорит о том, что у них всегда бурлят эмоции, все "горит" в их руках и в общении с другими. В целом, это не несет никакого негатива, ведь это их особенность. Однако иногда чрезмерная эмоциональность вредит Стрельцам - они могут нервничать без повода, накручивать себя, расстраиваться из-за того, что могло бы произойти, но не произошло.

Козерог

Еще один знак Зодиака, которому свойственно излишнее волнение и нервы - Козерог. Козероги редко показывают свои эмоции, но когда они переживают и опасаются, то это крайне очевидно. Взволнованные Козероги довольно часто плачут, кричат и привлекают к себе внимание.

Близнецы

Довольно часто представители данного знака проявляют свои нервы в виде агрессии.

Во время ссор и напряженных моментов они способны кричать и выходить из себя, что отрицательно сказывается на их самочувствии.

Дева

Девы - мудрые и рассудительные. Но стоит им попасть в нестандартную ситуацию, которая заставит их понервничать, они тут же выходят из себя, паникуют из-за того, что что-то идет не по плану.

Напомним, астрологи назвали важные даты в войне в Украине.

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