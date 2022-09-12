Астрологи перечислили знаки Зодиака, которые находятся в "белом списке" Вселенной.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых всегда оберегают высшие силы. Именно они помогают представителям некоторых зодиакальных созвездий обойти стороной проблемы.

Стрелец

У Стрельцов очень хорошо развит внутренний голос. И, конечно, не обходятся они без знаков свыше. Они с самого детства умеют распознавать эти знаки и правильно ими пользоваться. Стрельцы крайне редко совершают ошибки, а о роковых ошибках и речи даже не идет. В целом их жизнь складывается легко и просто.

Лев

Всевышние силы от бед и проблем оберегают и огненных Львов. Несмотря на всю свою вспыльчивость, эмоциональность и задор, Львы крайне редко могут попасть в неприятную историю, но они всегда выходят сухими из воды. Более того, в их жизни никогда не происходят беды, потому что всевышние силы оберегают их как только могут.

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Рыбы

Мечтательные Рыбы живут в своем вымышленном мире. Они не подготовлены к жизни, не умеют воспринимать реальность. Судьба периодически подкидывает им испытания, но нацелены они на то, чтобы научить Рыб жить в реальном мире. Конечно, из каждой такой ситуации они с легкостью могут выйти, но для этого им нужно хорошенько подумать.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака с очень тяжелой судьбой.

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