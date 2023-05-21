Они стали счастливчиками месяца.

Астролог Влад Росс рассказал, для каких знаков Зодиака июнь 2023 года будет максимально удачным. Им будет везти буквально во всех делах.

Лев

Как рассказал эксперт в интервью УНИАН, Лев является главным везунчиком первого месяца лета. Венера войдет в их дом счастья, успеха, любви, больших финансовых возможностей.

"Для них благоприятно переходить на новое место работы, влюбляться, находить избранника для жизни. Одинокие Львы найдут любовь всей своей жизни. Больше всего им будет фартить после 5 июня и аж до конца месяца", - сказал Росс.

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Близнецы

В июне в их знак войдет Меркурий. Это значит, что они могут налаживать контакты и связи. Особенно их ждет успех с 11 числа. Во вторую и третью декады месяца у них все будет получаться на "ура". Этот период будет благоприятным для защиты дипломов, поездок, получения образования, изучения иностранных языков. Они даже могут купить автомобиль. Успешными будут и командировки.

Стрелец

У Стрельцов в июне будут дальние путешествия, благоприятные ситуации с иностранцами. Хорошее время для написания дипломной работы, книг. Будут важные ситуации, связанные с получением образования. Они могут пойти на курсы.

Овен

А Овнов ждет любовь-морковь, счастье в личной жизни, удача в деньгах. Более того, они могут выиграть в лотерею. Также им полезно в июне заниматься любовью, ведь это благоприятный месяц для зачатия детей.

Напомним, всего два знака Зодиака окажутся над пропастью в конце мая.

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