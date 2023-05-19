Их накроет лавина неприятностей.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых конец мая будет очень сложным. На них сваляться проблемы, которые придется решать здесь и сейчас, однако не всем будет удаваться принимать молниеносные решения.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Вполне вероятно, что вы узнаете об измене любимого человека, из-за чего в ваших отношениях пойдет большая трещина. Не держите в себе обиды, лучше сразу выскажите свое мнение по этому поводу. Конечно, принять решение о дальнейшей судьбе вашего брака или просто романтических отношений будет сложно, однако прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он подскажет, что делать.

Если вы примите решение расстаться с любимым человеком, то знайте, что первое время вам будет сложно, но позже все обязательно наладится. Если же вы решите остаться, то вам придется потрудиться над отношениями, чтобы измен в них больше не было.

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Скорпион

Скорпионы могут поддаться опасным соблазнам, что негативно отразится на их жизни. То есть вас могут втянуть в очень неприятную историю, выпутаться из которой будет сложно. Например, у вас могут быть проблемы с законом или вы можете получить какую-то травму.

Астрологи советуют вам держать себя в руках. Помните, что не всегда нужно идти на поводу у эмоций и сиюминутных хотелок. Иногда нужно включать голову и думать на десть шагов вперед.

Напомним, только три знака Зодиака ждет безудержное веселье в конце мая.

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