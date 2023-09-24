Кого-то в этот день выведут на чистую воду.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 25 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Что ждет в этот день именно вас - читайте дальше.

Овен

Вас может беспокоить нестабильное материальное положение. Деньги появляются и быстро испаряются. Нужно сократить расходы и поговорить с семьей о бюджете. Возможно неожиданное решение.

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Телец

Ваше сердце наполнится любовью и теплыми чувствами. Забота о других приносит удовольствие и радость. Подготовьте романтический сюрприз для второй половинки. Не исключены радостные новости издалека, успешное завершение важного дела.

Близнецы

Вы отличный собеседник. Окружающие окутают вас вниманием и заботой. Хорошее время для улучшения отношений в коллективе. Можно помириться с врагами или с человеком, с которым давно поссорились.

Рак

Вам придется заниматься домашними делами. Будьте готовы к неожиданным расходам. На работе возможно повышение, если сумеете справиться с одним сложным делом, не прибегая к помощи посторонних.

Лев

Расположение планет благоприятно для заключения союза. Возможен переезд к партнеру. Укрепляются любовные и дружеские отношения. Сложные задачи можно решить быстрее, если не отвлекаться на пустые разговоры.

Дева

Представители знака заметят за собой дар убеждения. Окружающие вас слушаются. Хорошо пройдут переговоры, можно договориться о выгодной сделке. Избегайте манипуляций и жестоких шуток. Будьте вежливы при общении.

Весы

Звезды обещают веселый и благоприятный день молодым и беззаботным представителям знака. Вероятны приятные сюрпризы. Вас ждет много общения, возможно, знакомство со второй половинкой.

Скорпион

Вы хорошо и логично мыслите, но иногда этого недостаточно. Сегодня для преодоления препятствий нужно отключить голову и действовать нестандартно. Доверьтесь интуиции. Не рекомендуется ссориться с людьми в общественных местах. Отойдите от конфликта, иначе потом проблем не оберешься.

Стрелец

Возможны изменения на работе, которые заставят поволноваться. Время заняться повышением квалификации, получить новые знания. Не откладывайте дело в долгий ящик. Вечер проведите с семьей, получите поддержку.

Козерог

День благоприятен для любви, и всего, что с ней связано. Можно улучшить отношения с партнером, признаться в чувствах. В работе возникнут задержки. Важные вопросы лучше не решать.

Водолей

Пребывайте целый день в движении, и судьба преподнесет подарок. Благоприятны любые поездки, начало путешествия. Больше общайтесь с людьми, будьте открыты и демонстрируйте свои таланты.

Рыбы

Вы тонко чувствуете людей и легко распознаете обман. Возможно, кто-то слишком долго мотал нервы, и время этого зазнайку вывести на чистую воду. Не бойтесь говорить правду. Вечером можно делать покупки мебели и техники - прослужат много лет.

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