Что ожидает Тельцов в 2022 году во втором месяце осени и о чем важно знать уже сейчас - далее в материале от УНИАН.

Главный совет для земных Тельцов на грядущий месяц - найти время для работы и отдыха, не смешивая эти две деятельности между собой. Учитывайте, что от степени вашей вовлеченности в заработок денег зависит будущее. Что именно обещает гороскоп для Тельца 2022 - читайте далее в статье.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Овна в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

Вселенная услышит ваши просьбы и с самого начала месяца даст вам множество путей для профессиональной реализации. Возможны форс-мажоры, напряженные ситуации и множество дел - всё это поможет вам достичь успеха и заработать денег. Особенно внимательными стоит быть в период с 5 по 10 октября - вы можете как взлететь по карьерной лестнице, так и упасть с нынешней высоты.

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В конце месяца будет возможность заручиться поддержкой коллег - налаживайте с ними хорошие взаимоотношения, чтобы в будущем это сработало вам в плюс. Берегите силы и нервы, иначе к началу ноября потеряете интерес к своей деятельности.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Для семейных Тельцов самым важным аспектом месяца будет материальное благополучие, мысли о котором вытеснят необходимость уделять время родным. Старайтесь пересмотреть свои приоритеты и все-таки найти возможность побыть с семьей, иначе даже самый крепкий брак разрушится.

Одинокие представители знака могут начать общаться с бывшими, а былые чувства вспыхнут вновь. Не поддавайтесь искушению и действуйте разумно - хотя, астрологи говорят, что от мимолетного романа ничего плохого не случится. Тем не менее, для серьезных отношений лучше рассмотреть кого-то другого.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

В первой половине октября Тельцы будут излучать невероятную энергетику - духовное и физическое состояние окажется на высоте. Старайтесь не расходовать силы зря, иначе быстро устанете - направляйте энергетические потоки в русло творчества и духовных практик.

Начиная со второй декады месяца, могут начаться обострения хронических заболеваний - следите за своим организмом, чтобы вовремя вылечить недуг. К народной медицине астрологи не рекомендуют прибегать, разумнее обратиться к проверенному врачу. Также берегите дыхательные пути и укрепляйте иммунитет - смена сезонов и резкие холода могут стать причиной ОРВИ.

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