Что обещает гороскоп на месяц для Овна и к каким событиям нужно приготовиться - узнайте в материале УНИАН.

Эзотерики считают, что интеллект огненных Овнов будет на высоте, но есть риски - вполне вероятны "приветы" из прошлого, которые станут для вас соблазном. Руководствуйтесь умом, а не сердцем, действуйте постепенно, чтобы не пожалеть ни об одном из принятых решений. Чего именно ждать в октябре и каким будет астропрогноз на месяц - читайте далее в материале.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на октябрь 2022, чтобы вы смогли удачно распланировать свои дела.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

Открытость по отношению к миру - главный ваш козырь. Вы должны быть более коммуникабельными и эмпатичными, чтобы расположить к себе коллег и руководство. Астрологи предупреждают о мелких конфликтах, но не относитесь к ним серьезно - они возникают лишь из-за несовместимости знаков Зодиака.

Видео дня

Со второй половины месяца обстановка на работе будет нервной, особенно у тех Овнов, которые работают в сфере продаж. Не используйте свой авторитет, чтобы разрядить обстановку - дождитесь более спокойных времен. Все, что вам нужно - это действовать по совести и быть рассудительными.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Одинокие представители знака имеют все шансы познакомиться с интересным человеком после 5 октября. Обращайте внимание на ближний круг - возможно, именно среди друзей находится ваш избранник. При этом, отношения лучше начинать во второй декаде месяца - и то, учитывайте, что ни к чему серьезному они не приведут.

Семейные Овны должны следить за своими словами и действиями, опасаться лишней эмоциональности. Вспышки гнева и агрессии станут причиной регулярных ссор с партнером. Вместо того, чтобы поддаваться своим слабостям и позволять темпераменту заглушить энергетику, соберите семью за большим столом и направьте свою энергию в мирное русло.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

В первой декаде месяца возможны апатия и депрессия - если почувствуете упадок сил, то боритесь с этим сразу, иначе состояние ухудшится. На фоне эмоциональных переживаний может ослабнуть иммунитет, поэтому тщательно следите за состоянием здоровья и по возможности занимайтесь спортом. Во второй декаде месяца ваше самочувствие будет лучше, но мелкие недуги все равно реальны.

Конец месяца - наиболее удачное время, вы будете чувствовать себя на вершине мира. Именно в этот период можно заняться сменой имиджа, отправиться в путешествие или познакомиться с новыми людьми. Старайтесь окружать себя позитивными эмоциями и впечатлениями, тогда и болеть будете реже.

Вас также могут заинтересовать новости: