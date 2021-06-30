Девиз месяца: "Умейте вовремя расслабиться!"

С начала лета вы трудились, как пчелка, поэтому в июле получаете заслуженный отдых. Научитесь общаться с миром так, чтобы получить не только материальную, но и моральную пользу.

Плутон и Юпитер - планеты, которые помогут Тельцу в начале месяца и поддержат его. Результат вашего упорства и стремления к результатам - насыщенный рабочий график. Если до 13 числа вы успеете провести все важные встречи, подписать договора и оформить сделки, то сумеете улучшить свое финансовое состояние.

14 и 15 июля - дни расточительства. Постарайтесь в этот период не совершать крупных трат. После 15 числа на Тельцов будет влиять Меркурий и поспособствует повышению уровня коммуникабельности с коллегами. Если у вас свой бизнес, перенесите вектор внимания на общение, установление новых контактов и благотворительность. Тельцы, которые работают в туризме, гостиничной или ресторанной сферах, могут предложить свои идеи и нововведения.

Неделя с 26 июля грозит разочарованиями. Вам будет казаться, что результатов нет. Солнце и Сатурн вступают в противостояние Тельцам, поэтому лучший выход - отпустить ситуацию и не бороться. В целом, месяц будет финансового стабильным, доход - постоянным, а траты - умеренными.

Любовный гороскоп на июль 2021

Читайте такжеПраздники и выходные в июле 2021: будут ли дополнительные каникулыИюль пройдет под эгидой эмоциональности. Вам придется разрываться между работой и личной жизнью. Тельцам, у которых есть дети, будет непросто найти достаточно времени на них.

Если у вас нет половинки, то, скорее всего, в начале июле для вас будут важнее вопросы карьеры, нежели амурные дела. 4 и 5 июля вы почувствуете влияние Луны, которое поможет вам развлечься. Но житейские дела всё равно возьмут верх над чувствами.

Период с 11 по 13 число - время, когда на Тельцов оказывает влияние Венера в слиянии с Марсом. Вы захотите романтических прогулок, томных взглядов и задушевных вечерних бесед. Привыкнув добиваться своего, вы станете агрессивными, если запланированная встреча не состоится. У тельцов, которые находятся в браке или планируют детей, повысятся шансы зачать ребенка.

До конца месяца чувственность будет преобладать над холодностью, поэтому вы сможете искренне уделить время своей второй половинке. Избегайте ссор и упреков, старайтесь решать конфликты мирно. Ваша раздражительность закончится 26 числа, когда Нептун возьмет ситуацию в свои руки.

Гороскоп здоровья на июль 2021

Второй месяц лета знаменателен для вас высоким энергетическим потенциалом. С 1 по 9 июля влиять на вас будет Плутон, что скажется положительно на эмоциональном состоянии. Помните о том, что расходовать энергию нужно разумно, иначе могут обостриться хронические болезни. 4 и 5 июля - лучшее время для того, чтобы провести его вместе с родными и близкими, отправившись на природу.

с 11 по 20 июля обратите внимание на свои почки. Пейте больше минеральной воды, зеленого чая или компота. Не употребляйте алкоголь. Если почувствуете недомогание и боли в области поясницы - обращайтесь к врачу.

Старайтесь не накапливать гнев и другие отрицательные эмоции. В период с 21 по 31 июля Марс снова будет влиять на Тельцов, а значит, усиливать их вспыльчивость. Поддаваясь на провокации, вы рискуете получить психосоматические расстройства. Лучше всего поделиться переживаниями с психологом или близкими. Главное - не накапливайте их в себе. Затеять такую беседу можно 26 и 27 июля - дружественный знак Рыбы положительно повлиять на способности к коммуникации.

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Автор: Кристина Кащавцева