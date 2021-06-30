Девиз месяца: "Услышьте голос разума"

Овны импульсивны, вспыльчивы и эмоциональны. В этом месяце вам придется поумерить свой пыл и позволить разуму взять верх над чувствами. Не поддавайтесь внутренним противоречиям, старайтесь мыслить рационально. Гороскоп на месяц рекомендует действовать поэтапно и не спеша, чтобы достичь желаемого.

Гороскоп карьеры на июль 2021

С 1 по 10 июля Овны получат вознаграждение за свое желание общаться с внешним миром. Сатурн в этом месяце расположен так, что дает помехи. Но они будут «на руку» тем Овнам, которые занимают руководящие должности и помогут эффективнее управлять другими людьми. С 11 июля ждите стрессовой обстановки в коллективе - планета Уран окажет свое влияние. Если у вас есть свой бизнес, то июльская декада сулит снижение объема продаж. Возможны некоторые противоречия и конфликты интересов - коллеги хотят изменений, а вы достаточно консервативны для них.

Период с 12 по 16 июля - удачное время для заключения крупных сделок и финансовых инвестиций.

22 июля всем вокруг станет ясно, что ваша мудрость и авторитет - неоспоримы, будет проще найти общий язык с людьми и решить все разногласия. Не стоит аргументировать свои слова авторитетном или положением. Дождитесь, пока реальные действия и ситуации подтвердят вашу правоту.

Денежный гороскоп на июль 2021 для Овнов гласит, что стабильности не будет. Большинство крупных трат будет связано с семьей.

29 июля планета-покровитель Овнов - Марс оказывается в созвездии Девы. Это означает, что у вас возрастут способности к анализу и способность мыслить практически. Подобная тактика поможет стабилизировать финансовое положение. Помните о том, что в конце месяца тратить крупные суммы денег нельзя.

Любовный гороскоп на июль 2021

Читайте такжеДевушка его мечты: астрологи рассказали, каких женщин выбирают мужчины разных знаков ЗодиакаС 1 по 4 июля есть шанс обрести свою любовь. Присмотритесь к окружению - скорее всего, нужный человек уже давно рядом с вами, а вы его просто не замечаете. Торопитесь, ведь с 4 числа такая способность исчезнет и вы снова проявите свою взбалмошность, будете подвержены резким перепадам настроения и стремлению к независимости. До 10 числа вы будете совершенно не готовы к нежным романтическим отношениям.

Период с 10 по 20 июля будет волшебным. Вы почувствуете влияние Венеры и получите заряд мощной сексуальной энергетики. Игривое поведение, краткосрочные романы и флирт - ваши сильные стороны, но будьте осторожны - некоторые действия могут поставить окружающих в тупик. Любые встречи и посиделки лучше всего планировать на 11 или 12 июля.

13 июля - дата, когда Овны достигнут пика своей эмоциональности. Это касается и одиноких, и семейных представителей знака. Не будьте слишком требовательны к партнеру, чтобы не испортить отношения. Правильный вариант - промолчать и подождать, пока все нормализуется само.

Главная цель в июле - не давить своей персоной окружающих. Будьте терпеливы и мудры, уделяйте время не только физическому, но и интеллектуальному общению.

Гороскоп здоровья на июль 2021

Этап с 1 по 7 июля может ознаменоваться плохим самочувствием. С ним обязательно нужно бороться, иначе рискуете впасть в депрессию. Вследствие этого ослабнет иммунитет. Постарайтесь чаще бывать не природе и высыпаться.

С 9 по 21 июля высока вероятность болезней. Учитывая вашу нелюбовь к больницам, вряд ли вы будете обращаться к врачам. В таком случае воспользуйтесь народными методами, они окажутся не менее эффективными, чем официальная медицина.

Оставшиеся дни месяца вам будет покровительствовать Солнце. Именно поэтому вывести вас из состояния равновесия будет сложно, и любые недуги обойдут стороной.

Помните, что 22 и 23 июля активизируется Козерог - недружественный вам знак. В этот период нужно быть осторожными с колюще-режущими предметами и огнем. Есть риск получить травму.

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Автор: Кристина Кащавцева