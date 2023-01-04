В четверг, 5 января, Тельцы получат долгожданное поощрение на работе. А вот Водолеям стоит не привлекать к себе внимание, их ждет позорное унижение. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.
Овен
Овны могут раскрыть в себе новые грани. Попробуйте заняться творчеством или необычным видом спорта. Это поможет вам отвлечься от рутины и завести новые знакомства.
Телец
5 января Тельцы наконец-то получат поощрение от начальства. Однако не стоит задирать нос, быстрый взлет чаще всего приводит к болезненному падению на самое дно.
Близнецы
Карты Таро сулят Близнецам приятный день, вас ждут радостные события. Забудьте обо всем плохом и думайте только о хорошем.
Рак
В четверг Раков ждет поездка. Навестите родственников, проведите день в кругу семьи и порадуйте близких своей заботой.
Лев
Львы могут не сомневаться в том, что этот день принесет им флирт и массу внимания к их персоне. Карты Таро сулят Львам романтические беседы и даже приглашение на свидание.
Дева
5 января Девам не стоит переживать о мнении окружающих. Люди часто говорят много лишнего, никого не слушайте и делайте так, как велит ваше сердце.
Весы
Весам стоит опасаться сладких речей. Враги вокруг вас могут оказаться коварными и хитрыми. Не верьте комплиментам и помните, что некоторые люди используют лесть для манипуляций.
Скорпион
В дом к Скорпионам нагрянут гости. Будьте щедры и гостеприимны, вас ждут приятные разговоры и дружеские посиделки.
Стрелец
В четверг Стрельцам стоит побаловать себя обновками. Не жалейте денег, купите то, о чем давно мечтали.
Козерог
Козерогам карты Таро сулят много радости и неожиданный сюрприз. Принимайте подарки с благодарностью и старайтесь отвечать на все проявления заботы.
Водолей
5 января Водолеев ждет позор. Вы можете стать посмешищем из-за своей невнимательности. Постарайтесь избежать унижения и будьте предельно осторожны.
Рыбы
Карты Таро советуют Рыбам не стесняться своих чувств. В этот день вы сможете убеждать всех вокруг в своей правоте, однако не стоит использовать это для плохих дел.
Напомним, ранее экстрасенс предсказал жуткие события во многих городах Украины.