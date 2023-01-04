Карты Таро сулят Близнецам приятный день.

В четверг, 5 января, Тельцы получат долгожданное поощрение на работе. А вот Водолеям стоит не привлекать к себе внимание, их ждет позорное унижение. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овны могут раскрыть в себе новые грани. Попробуйте заняться творчеством или необычным видом спорта. Это поможет вам отвлечься от рутины и завести новые знакомства.

Телец

5 января Тельцы наконец-то получат поощрение от начальства. Однако не стоит задирать нос, быстрый взлет чаще всего приводит к болезненному падению на самое дно.

Видео дня

Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам приятный день, вас ждут радостные события. Забудьте обо всем плохом и думайте только о хорошем.

Рак

В четверг Раков ждет поездка. Навестите родственников, проведите день в кругу семьи и порадуйте близких своей заботой.

Лев

Львы могут не сомневаться в том, что этот день принесет им флирт и массу внимания к их персоне. Карты Таро сулят Львам романтические беседы и даже приглашение на свидание.

Дева

5 января Девам не стоит переживать о мнении окружающих. Люди часто говорят много лишнего, никого не слушайте и делайте так, как велит ваше сердце.

Весы

Весам стоит опасаться сладких речей. Враги вокруг вас могут оказаться коварными и хитрыми. Не верьте комплиментам и помните, что некоторые люди используют лесть для манипуляций.

Скорпион

В дом к Скорпионам нагрянут гости. Будьте щедры и гостеприимны, вас ждут приятные разговоры и дружеские посиделки.

Стрелец

В четверг Стрельцам стоит побаловать себя обновками. Не жалейте денег, купите то, о чем давно мечтали.

Козерог

Козерогам карты Таро сулят много радости и неожиданный сюрприз. Принимайте подарки с благодарностью и старайтесь отвечать на все проявления заботы.

Водолей

5 января Водолеев ждет позор. Вы можете стать посмешищем из-за своей невнимательности. Постарайтесь избежать унижения и будьте предельно осторожны.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам не стесняться своих чувств. В этот день вы сможете убеждать всех вокруг в своей правоте, однако не стоит использовать это для плохих дел.

Напомним, ранее экстрасенс предсказал жуткие события во многих городах Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: