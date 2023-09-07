Овнам можно расслабиться и не думать о плохом.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 сентября. Тельцы будут наслаждаться, их жизнь превратится в сказку. А Львам придется столкнуться с жестокой реальностью, их ждет фиаско. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам можно расслабиться и не думать о плохом. Этот день принесет вам спокойствие и умиротворение. Забудьте обо всех проблемах, они уже в прошлом.

Телец

8 сентября Тельцы будут на седьмом небе от счастья. Ваша жизнь превратится в сказку. Однако помните, что вам нужно не спугнуть свою удачу.

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Близнецы

Тарологи сулят Близнецам неожиданные новости. Как на них реагировать - решать только вам. Однако постарайтесь искать во всем позитив, относитесь к жизни проще.

Рак

В пятницу Раки узнают секрет и могут использовать его для собственной выгоды. Не играйте с огнем и будьте скромны в своих желаниях. Если вам удастся не переборщить, маленькая шалость состоится без негативных последствий.

Лев

Карты Таро сулят Львам полное фиаско. Вы рискуете сильно огорчиться и понять, что период везения закончился. Делайте выводы и ждите затишья, эта буря из неудач уляжется не скоро.

Дева

Девы сумеют озолотиться, вас ждет богатство. Разделите свой успех с близкими людьми и не жалейте денег на помощь окружающим. Чем больше отдаете - тем больше получаете, помните об этом.

Весы

Тарологи советуют Весам отказаться от вредных привычек. Задумайтесь о своем организме. Пришло время искать увлечения, которые приносят вам пользу.

Скорпион

8 сентября Скорпионам можно расслабиться и плыть по течению. Не переживайте, течение судьбы не прибьет вас к острову неудач. Этот день будет максимально спокойным.

Стрелец

Стрельцам можно задуматься о приключениях. Придумайте что-то необычное и не жалейте сил и денег для своей авантюры. Все получится, верьте в это.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам плохие новости. Вы узнаете, что пригрели на груди змею, которая хочет отравить своим ядом все прекрасное, что у вас есть. Боритесь с врагами и не бойтесь вычеркивать их из своей жизни.

Водолей

В пятницу Водолеям стоит решиться на смелый шаг. Признайтесь в своих чувствах и не бойтесь получить отказ. Вы готовы к любому ответу, хотя и не осознаете этого.

Рыбы

Тарологи сулят Рыбам неприятности. Вы рискуете серьезно поссориться со своей второй половинкой из-за ревности. Не ведитесь на провокации и держите себя в руках.

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