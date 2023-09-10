Львы отправятся на поиски душевного равновесия.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 сентября. В понедельник Тельцы рискуют нарваться на громкий скандал. А Весы будут ликовать, они одержат победу. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе-таро ниже.

Овен

Овнам стоит прислушаться к своему "шестому чувству". Если вы понимаете, что что-то идет не так - доверьтесь себе и не пытайтесь действовать против воли. Постарайтесь найти причину своих сомнений.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам громкий скандал. Вы рискуете потерять друзей и пострадать из-за сильного удара по репутации. Спастись будет сложно, но попробовать стоит.

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Близнецы

11 сентября Близнецы получат счастливый билет. Вы сможете отвлечься от рутины и раскрыть в себе новые таланты. А это приведет к тому, что перед вами откроются невероятные возможности.

Рак

Тарологи советуют Ракам набраться терпения. Вас будто бы решат испытать на прочность. Однако вы куда сильнее, чем кажетесь, у вас получится не поддаться провокациям.

Лев

Львы отправятся на поиски душевного равновесия. Что-то выбьет почву из-под ваших ног, из-за чего вы потеряете уверенность в себе. Попробуйте отыскать источник умиротворения и восстановить силы.

Дева

Девам карты Таро сулят неприятности в личной жизни. Вы можете столкнуться с ревностью и даже предательством. Если это разобьет ваше сердце, то не пытайтесь делать вид, что вам все равно.

Весы

Большая победа ждет Весов. Вы сумеете правильно расставить приоритеты и обогнать всех конкурентов. Теперь враги останутся позади вас, но будьте осторожны, они попытаются вам отомстить.

Скорпион

Тарологи считают, что Скорпионам повезет в финансовом плане. Однако не факт, что это будет именно крупная сумма на вашем счету. Возможно, вы сможете закрыть кредит или избавиться от долгов.

Стрелец

Стрельцам можно открыть свое сердце и не думать о пережитом негативе. У вас начинается хороший период, все плохое останется в прошлом. Не бойтесь доверять этому миру снова.

Козерог

Козерогам, как считают тарологи, придется осознать неприятную правду. Сдерживайте свои эмоции и не реагируйте на грубые слова слишком агрессивно. От вас только этого и ждут.

Водолей

Водолеи сумеют ловко выйти сухими из воды. Однако помните, что счастливый случай не будет спасать вас каждый раз. Старайтесь меньше ходить по краю.

Рыбы

11 сентября Рыб ждет приятная встреча. Помимо этого, вы можете решиться на глобальные перемены. Все получится, действуйте.

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