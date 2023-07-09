По ее словам, в этом есть "плюсы", а есть и "минусы".

Таролог и астролог Яна Тимощук рассказала, что уже в июле ВСУ будут активно контрнаступать и выгонять захватчиков с наших территорий. Однако не все так просто.

Как она рассказала в интервью УНИАН, ей выпала карта, обозначающая иллюзии и обман. Она говорит о том, что оккупанты действительно будут отступать, однако после себя они оставят очень неприятный "сюрприз".

"Это могут быть ловушки или минирования, например. Это будет некий импульсивный страшный период, так как могут быть катастрофы. Они не планируют сдаваться. У них есть приказ идти до конца", - говорит таролог.

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Также ей выпали карты "Смерть" и "Колесница", свидетельствующие о том, что все равно контроль над ситуацией будет у Вооруженных сил Украины, а это значит, что победа будет за нами.

Однако, пока идет освобождение наших населенных пунктов, стоит быть очень осторожными, ведь там будет максимально "горячо". Тимощук и вовсе советует пока покинуть эти города.

Напомним, таролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какие события будут происходить на фронте в ближайшее время, какие населенные пункты под угрозой, закончится ли в этом году террор нашей страны, и когда умрет Путин.

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