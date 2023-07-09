Таролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какие события будут происходить на фронте в ближайшее время, какие населенные пункты под угрозой, закончится ли в этом году террор нашей страны, и когда умрет Путин.

Яна, скажите, что нас ждет в ближайшее время? К каким событиям нам стоит быть готовыми?

Идет эра Водолея, а это значит, что встанет вопрос свободы. Многие люди могут совершать какие-то революционные поступки. Будет все новое, а старое перестанет существовать. Если привязывать это к событиям на фронте, то будут совершены наступательные действия, отвоевывание своих территорий.

Второй выпала карта, обозначающая ожесточенные военные действия. В июле города будут "гореть" из-за энергии Марса - Бога войны. Активные действия будут на оккупированных территориях, а также агрессор может захватить другие населенные пункты - стоит ждать "прилетов".

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Дальше выпадает карта энергетического вампира, поэтому могу сделать вывод, что Россия пока не оставит нас в покое. Она будет пугать ядерной войной, шантажировать. Под угрозой критическая инфраструктура. Более того, может повториться блэкаут. То есть будут ограничения в коммунальных услугах.

Однако нас оберегают Богиня плодородия и Венера, которые дают нам то, что мы хотим. То есть наше сельское хозяйство будет работать. Также мы будем получать среднюю финансовую помощь и оружие.

В целом энергия на нашей стороне. Карта "Звезда" указывает на то, что сейчас решается вопрос относительно нашего вступления в ЕС.

Вы сказали, что пока в Украине будет "горячо". Можете назвать самые опасные места?

Во-первых, враг будет ужесточать "прилеты" по западу Украины. Они хотят "разбить" объекты критической и энергетической инфраструктуры.

Также стоит сказать, что будет "горячо" в тех местах, где оккупанты начинают отступать. Есть опасность, связанная с едой. Может быть начало голода, потому что на многих территориях с продуктами питания есть проблемы.

Кроме того, агрессор готовит катастрофу, связанную с водой. Карта "Башня" показывает разрушения и потери жилья у людей. Могут быть "прилеты" по центрам принятия решений.

То есть, захватчики будут нам мстить за продвижения в некоторых направлениях?

Выпадает карта иллюзии, обмана. Это значит, что захватчики будут отступать с наших территорий, однако оставят за собой очень неприятный "сюрприз" в виде ловушек или минирования, например. Это будет некий импульсивный страшный период, так как могут быть катастрофы. Они не планируют сдаваться. У них есть приказ идти до конца.

А будут ли у нас какие-то победы в июле?

Идет энергия защиты. Могут быть переговоры, поездки за границу с целью получить дополнительную помощью в борьбе с врагом. Также выпадают карты "Смерть" и "Колесница" - они говорят о том, что ВСУ будут управлять процессом, вскоре будет и наша победа.

При этом пока все же будет очень "горячо" на тех территориях, где идут активные боевые действия, поэтому я бы рекомендовала оттуда уехать.

Можете сказать, когда закончится "горячая" фаза войны?

Сейчас ситуацию в стране можно сравнить с раненым человеком. Впереди его ждет операция, но в целом состояние стабильно неплохое. Карты показывают, что активные боевые действия могут затянуться на года. Какой-то переломный момент может произойти минимум через год. Но это не всегда будет в такой активной фазе. На самом деле, только к 2030 году у нас будет полная ясность происходящего. Пока мы будем находиться в подвешенном состоянии.

Какое ближайшее будущее у России? Стоит ли ей ждать бумеранг?

Я вижу, что на протяжении трех месяцев в России будет сложная ситуация. Там могут быть катаклизмы, катастрофы, новые эпидемии и прочее. Может быть "обнуление", однако переворота ждать не стоит. Это очень долгий трансформационный путь. Также Россия может лишиться земли.

Более того, для России будут введены тотальные ограничения. Людей будут вводить в страх и зависимость. Однако эта страна все же будет ориентироваться на мир.

И последний вопрос, интересующий всех украинцев: когда умрет Путин?

Всего два варианта развития событий. Если он уходит своей смертью, то это в течении шести лет. Если у него "подкосится" здоровье, то в течении 13 месяцев. Есть много людей, которые хотят его убить, но у него стоит большая защита. Поэтому это пока невозможно.