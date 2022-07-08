Жителям этих городов нельзя пренебрегать воздушной тревогой.

Таролог Анна Джалтырь сделала расклад на картах и выяснила, какие украинские города могут пострадать в ближайшее время от ракетных ударов.

По ее словам, жителям нескольких городов нельзя пренебрегать воздушной тревогой. Если она звучит, значит нужно спуститься в укрытие.

Несмотря на то, что российская армия продолжит обстреливать города, инфраструктуру и запугивать людей, Вооруженные силы Украины будут давать им достойный отпор.

Так, таролог добавила, что враг будет действовать в направлении пограничных городов.

"Сильное внимание будет уделено югу нашей страны (Одесса, Николаев, Херсон). Атаки с воздуха не исключены", - написала эксперт на своей странице в Instagram.

Также она отметила, что враг может зайти на северную и западную части Украины под видом беларусов. При этом Джалтырь уточнила, что такого же нападения как 24 февраля быть не должно.

Напомним, ранее известный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда ВСУ "вмажет" оккупантам.

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