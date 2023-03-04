Карты Таро советуют Овнам отложить крупные и серьезные дела

Таролог Рубина Цыбульская сделала расклад по картам Таро и дала прогноз на март. Что ждет каждый знак Зодиака - читайте ниже.

Гороскоп для Овнов на март

Карты Таро советуют отложить крупные и серьезные дела. Если в этом месяце вам нужно принимать серьезное решения, то лучше отложить это на более благоприятное время. Есть большая вероятность того, что Овны примут неправильное решение, это приведет к разочарованию и потерям.

Также в этом месяце Овнов может ждать какая-то важная поездка. Она приведет вас к разочарованию и неудовлетворенности, отметила Цыбульская. В этом месяце вас и так загрузят работой, у начальства появятся к вам вопросы. Будьте внимательны и принимайте решения с холодной головой.

Что ждет Тельцов в марте 2023

Цыбульская рассказала, что в марте Тельцы будут ворошить прошлое. Вы будете поглощены воспоминаниями о том, как вам было хорошо. Тельцы будут корить себя в том, что они не достигли всего, чего хотели.

Этот месяц покажет вам итоги вашего труда, вы получите желание идти дальше и достигать новых успехов. Вы можете отложить важные дела на потом, а по итогу ничего не сделаете. Вам нужно действовать, удача будет на вашей стороне.

Гороскоп для Близнецов по картам Таро на март

Близнецам стоит опасаться новых знакомств, особенно с мужчинами. Они принесут лишь пустые разочарования. Не стоит заводить новые знакомства. А в отношениях со старыми друзьями Близнецам стоит быть осторожнее. Вы рискуете рассориться со всеми.

А вот женщины принесут Близнецам удачу. Слушайте все, что вам говорят новые знакомые. Вся информация будет полезной.

Таро-прогнозов для Раков на март

Раки могут стать жертвой манипуляции. Это станет бумерангом, вы получите то, чего заслуживаете. Цыбульская считает, что Ракам стоит проанализировать свое поведение и свои поступки в прошлом. В марте вам нужно присмотреться к своему окружению и оценить мир, который вы создали вокруг себя.

Цыбульская считает, что Раки заблудились. Но в этом месяце вы получите возможность все исправить. Работайте над собой, вы сможете все изменить.

Что ждет Львов в марте

В марте Львы откроют для себя новые горизонты. В вашей жизни все будет очень легко, в этом вам поможет какая-то женщина. На работе вы будете довольны результатами.

В этом месяце Львам не стоит сомневаться в своем выборе. Вы все делаете правильно. Карты Таро показывают, что вы двигаетесь в нужном направлении и вам не стоит менять свои цели.

Гороскоп для Дев на март

В марте Дев будет переполнять радость. Вас ждет большое счастье, мечты начнут сбываться. На фоне этого у вас появится желание поделиться своей радостью с окружающими. Этого делать не стоит. Не спешите говорить о своих успехах.

Помимо этого, в этом месяце Девы станут лидером. Вы будете учителем для людей. Также Девы могут взлететь по карьерной лестнице.

Весы - гороскоп на март

Весов порадуют удивительные события. Вас ждут новые знакомства с людьми, которые помогут вам достичь успеха на работе. Карьерный взлет не заставит себя долго ждать. Помимо этого, Весы могут встретиться с человеком из своего прошлого, от этой встречи многое зависит.

Помимо этого, в марте вам стоит прислушиваться к словам окружающих. Цыбульская считает, что вы можете столкнуться с конфликтами, которые сильно повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Прогноз на март для Скорпионов

Скорпионам стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Сразу же идите к врачу, если заметите проблемы с организмом. Не стоит откладывать это на потом, в марте "вылезут" все болезни.

Карты Таро сулят Скорпионам непростой период. Вам стоит заниматься только своими делами. Максимально следите за здоровьем.

Стрелец - гороскоп на март

Стрельцам стоит уделить внимание своей семье. Возможно, вам придется взвалить на себя непосильную ношу. Будьте осторожны, она может вас сломить.

Март принесет Стрельцам болезни и утраты. Этот месяц будет переломным, считает Цыбульская. Вам стоит оценить все свои возможности. Постарайтесь не совершить ошибку.

Что ждет Козерогов в марте

Козероги в этом месяце могут сильно поссориться со своей второй половинкой. Вам придется признать свои ошибки. Если же люди не хотят к вам прислушиваться, пришло время проанализировать и понять, почему так происходит.

Козерогам нужно над собой поработать. Помимо этого, вам нужно быть максимально осторожными с техникой. Вы можете стать свидетелем пожара.

Таро-гороскоп для Водолеев на март

В марте Водолеям придется защищаться. Вам нужно дать отпор всем обстоятельствам, с которыми вы не готовы мириться. Это касается как личной жизни, так и работы.

В вашей жизни начнутся перемены. Вы можете настолько измениться, что перестанете себя узнавать. На смену покорности придет решительность. Не впитывайте негатив и не живите так, как не хотите.

Рыбы - гороскоп на март

Рыбам стоит готовиться к тому, что их могут предать. Вы получите неприятное известие. Рыбам не стоит принимать важных решений, лучше отложить все дела до лучших времен.

Цыбульская считает, что март будет непростым для Рыб. Им придется понять, что иногда люди носят маски и является не теми, за кого себя выдают.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть с понедельника.

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