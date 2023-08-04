Карты Таро сулят Тельцам романтические приключения.

В субботу, 5 августа, Стрельцы сумеют разбогатеть, а Овнам придется выслушивать очень неприятные претензии. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнов ждут крики, их втянут в ужасный скандал. Помимо этого, вас попытаются обмануть, постарайтесь не попасть в капкан из вранья. Будьте максимально осторожны.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам романтические приключения. Вы можете познакомиться с человеком, который станет вашим надежным спутником. Помимо этого, этот день готовит для вас сюрприз, связанный с вашей маленькой мечтой.

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Близнецы

5 августа Близнецам можно плыть по течению, не думайте о плохом. Порой нужно немного расслабиться и наблюдать за происходящим, не пытаясь что-то менять. Придерживайтесь этой позиции.

Рак

Карты Таро сулят Ракам день важных решений. Вам стоит понять, чего вы хотите от этой жизни, готовы ли двигаться вперед. Не стесняйтесь просить помощи, вам точно помогут.

Лев

Львов ждет дальняя дорога. Вам придется отправиться на поиски своего счастья, путь может оказаться очень непростым. Однако не сходите с дорожки, вы обязательно найдете то, что ищете.

Дева

Девам стоит затеять генеральную уборку. Сделайте перестановку, смените занавески или перекрасьте стены. Освежите пространство вокруг себя, это очень важно.

Весы

Карты Таро сулят Весам возможность улучшить отношения с людьми, которые на вас обижаются. Найдите в себе силы и признайте ошибки. Вас поймут и простят, не бойтесь показать слабость.

Скорпион

5 августа Скорпионы будут радоваться и прыгать от счастья. Что-то вас сильно удивит, вы можете узнать, что ваша мечта вот-вот исполнится. Разделите моменты счастья со своими друзьями.

Стрелец

Стрельцов ждет небывалая удача, вы можете разбогатеть. Рядом с вами "взорвется" настоящий денежный вулкан. Не теряйте редкий шанс и выжмите из этого дня всю пользу!

Козерог

Козероги узнают что-то очень интересное. Вы сможете иначе взглянуть на людей, которые вас окружают. Возможно, в толпе пытается "затеряться" серьезный враг.

Водолей

В субботу Водолеям стоит научиться себя защищать. Не давайте себя в обиду и всегда боритесь за правду. Многие пытаются пользоваться тем, что вы слишком добры.

Рыбы

Рыбам придется взвалить на себя груз ответственности. Берите все в свои руки и не бойтесь сложностей. У вас точно все получится, даже не думайте о плохом!

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