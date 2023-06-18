Близнецам стоит задуматься о получении новых знаний.

В понедельник, 19 июня, Девы смогут разбогатеть и добиться небывалых высот. А Козерогам стоит быть осторожнее, их могут подставить и унизить. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - узнайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнов ждут неприятности, вы можете затопить соседей или вляпаться в неприятности, которые вас огорчат. Возможно, вам придется потратить крупную сумму на исправление ошибок. Постарайтесь не впасть в отчаяние, все поправимо.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам испытания. Вам придется бороться с соблазнами и проявить силу воли. Если у вас все получится, вечером вы получите вознаграждение от судьбы.

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Близнецы

Близнецам стоит задуматься о получении новых знаний. Запишитесь на курсы, начните читать книгу или посмотрите документальный фильм. Вашему разуму нужна новая "пища".

Рак

Ракам стоит не закрываться в своей "ракушке". Пришло время избавиться от статуса отшельника и домоседа. Отправляйтесь в приключения и берете с собой лучших друзей.

Лев

Карты Таро сулят Львам напряженный день. Вам придется много работать и постараться заслужить внимание руководства. Возможно, вы попали в немилость и теперь рискуете перечеркнуть все свои старания в прошлом.

Дева

Карты Таро сулят Девам богатство. В этот день вы получите шанс на миллион, используйте его правильно и не упустите возможность сорвать куш. Удача очень переменчива, действуйте быстро.

Весы

В этот день Весы могут ощутить одиночество. Попробуйте завести новых друзей или наладить связь с теми, кто от вас отдалился. Не стесняйтесь признать, что вам нужна компания.

Скорпион

Скорпионы узнают, что ими очень дорожат. В этот день может случиться ситуация, с которой сумеете справиться только вы. Это откроет окружающим глаза, готовьтесь к похвале и славе.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам всесилие. Вы сможете справиться со всеми трудностями, для вас они покажутся пустяками. Помимо этого, в понедельник Стрельцы получат дар убеждения и смогут всем доказать свою правоту.

Козерог

Козероги сильно рискуют, их могут унизить и публично опозорить. Это случится из-за беспечности и вашего отношения к людям. Вы кого-то обидели и теперь вам отомстят.

Водолей

Водолеи могут получить новость, которая поставит их в тупик. Не спешите принимать решения, обдумайте все несколько раз. Не лишним будет посоветоваться с умными людьми, которым вы доверяете.

Рыбы

Рыбы оторвутся по полной, они будут потирать руки и наслаждаться возмездием. В этот день все наконец-то станет на свои места. Не стесняйтесь и добивайтесь своего.

Напомним, ранее астрологи назвали главных манипуляторов по знаку Зодиака.

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