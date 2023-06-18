Таких людей нередко называют "токсичными" и злыми.

Астрологи считают, что представители некоторых знаков Зодиака чаще других оказываются хитрыми манипуляторами. Они способны управлять вашими мыслями и всегда добиваются желаемого. С кем лучше не связываться - читайте ниже.

Близнецы

Близнецы, как считают астрологи, умеют управлять людьми. Они хитро внушают окружающим свои мысли, но если у них не получается кого-то "прогибать" под себя, они сильно злятся. И тогда некоторые представители этого знака Зодиака устраивают "бойню", они пытаются испортить жизнь всем, кого видят.

Близнецы нередко готовы совершать подлые поступки. Ради достижения своей цели они могут врать и очернять других людей. Постарайтесь не злить представителей этого знака и не делитесь с ними своими тайнами.

Видео дня

Рак

Раки нередко добиваются успехов на работе, но при этом они не всегда могут похвастаться большим количеством друзей. И это не просто так, считают астрологи. Все дело в том, что некоторые представители этого знака Зодиака пугают людей своим жутким характером.

Раки могут манипулировать друзьями, они всегда хотят, чтобы все проходило исключительно по их сценарию. Помимо этого, в отношениях Раки "продавливают" своего партнера, делая его максимально безвольным. Астрологи считают, что с представителями этого знака Зодиака лучше не связываться.

Скорпион

Этот знак считается самым "опасным". Скорпионы страшны в гневе и могут проникать в мысли людей. Они навязывают свое мнение и могут очень жестоко мстить тем, кто пытается им перечить.

Представителей этого знака Зодиака нередко называют "токсичными". Они "отравляют" все вокруг себя и портят настроение людям ради забавы. В коллективе Скорпионы всегда занимают лидерские позиции, но многие их попросту ненавидят и терпят все выходки.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака окажутся на краю пропасти и все потеряют из-за парада планет.

Вас также могут заинтересовать новости: